El Sevilla FC aprieta para fichar a Julio Díaz

El canterano del Atlético de Madrid lo tenía prácticamente hecho con el Levante UD, pero el futbolista prefiere la opción de unirse al club de Nervión el cual está abierto a vender durante este verano a Oso si el hispano-argentino no renueva su contrato que expira al final de esta temporada

Julio Díaz, joven lateral izquierdo del Atlético de Madrid, irrumpe en la actualidad del Sevilla FC debido a que el club de Nervión está apretando para ficharlo de cara a la siguiente temporada. El canterano rojiblanco va a abandonar el equipo madrileño durante este verano debido a que no entra en los planes de Diego Pablo Simeone y, por ello, apuntaba a fichar por el Levante UD con el que lo tenía prácticamente hecho, pero la aparición del Sevilla FC en las últimas horas ha hecho que que futbolista se replantee su futuro.

Julio Díaz, en la agenda del Sevilla FC

Julio Díaz apuntaba a firmar por el Levante UD ya que había un principio de acuerdo por el cual el club granota iba a pagar 1 millón de euros al Atlético de Madrid por el 50 por ciento del pase del futbolista que firmaría por cuatro años. Pero el caso es que la operación se ha caído por el interés del Sevilla FC en el lateral izquierdo, que también está en la agenda del Elche CF, quien prefiere fichar por el club de Nervión.

Según informa Superdeporte, el Levante UD se ha retirado de la puja por Julio Díaz debido a que hay malestar por la decisión del futbolista quien ahora está a la espera de que se culminen las negociaciones con el Sevilla FC que se mueve para reforzar el lateral izquierdo debido a la posible salida de Oso.

Julio Díaz es un joven de 21 años que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028, pero que no entra en los planes de Diego Pablo Simeone. El lateral izquierdo disputó 4 partidos de LaLiga con el Atlético de Madrid la temporada pasada, destacando su actuación en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en donde dio una asistencia en el partido que disputó contra el Sevilla FC, quien ahora lo quiere para la campaña que está a la vuelta de la esquina.

El Sevilla FC, pendiente de Oso

El Sevilla FC está sujeto a modificar la posición de lateral izquierdo durante este mercado de fichajes de verano debido a que Oso puede marcharse en cualquier momento. El hispano-argentino no ha renovado aún su contrato y si no termina de aceptar la propuesta sevillista, el club de Nervión cuenta con traspasarlo para no perderlo gratis al final de esta temporada, termina relación laboral el 30 de junio de 2027.

El Sevilla FC ha recibido ofertas por Oso del grupo de Evangelos Marinakis, que controla al Nottingham Forest y al Olympiacos, que ha rechazado, y también conoce el interés de la Fiorentina en el lateral izquierdo.

En caso de que Oso se marche, al estar Gabriel Suazo en plantilla y contando con que se le busca salida a Adrià Pedrosa, el Sevilla FC se mueve para reforzar la posición de lateral izquierdo y Julio Díaz es uno que gusta y mucho en la dirección deportiva que lidera actualmente un José Ignacio Navarro que tiene que hacer un equipo competitivo con muchas dificultades económicas.