España - Argentina: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy la final del Mundial 2026

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni preparan los últimos detalles del once titular para derribar el último obstáculo antes de lograr la ansiada Copa del Mundo en el MetLife Stadium

España y Argentina ya cuentan las horas para verse las caras hoy en la gran final del Mundial 2026, que tendrá lugar en el MetLife Stadium. Los de Luis de la Fuente y los de Lionel Scaloni miden sus fuerzas en el último partido de este torneo de selecciones, con muchas cuentas pendientes y un reto apasionante como es el de levantar la Copa del Mundo. Para ello, ambos técnicos apostarán por sus mejores armas en sus respectivos onces.

España busca la Copa del Mundo 16 años después

Por un lado, España llegaba como una de las favoritas a este Mundial. El combinado dirigido por Luis de la Fuente venía de ser campeón de Europa y con armas suficientes para volver a ser campeones del mundo 16 años después. Sin embargo, empezaron el torneo con un empate ante Cabo Verde, dónde hicieron saltar las alarmas tras un fase de grupos en la que esperaban Arabia Saudí y Uruguay.

No obstante, España demostró un poderío y superioridad absoluta para ganar los seis encuentros restantes que ha disputado 'La Roja', frenre a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y, por último, Francia. Además, la selección dirigida por Luis de la Fuente solo ha encajado un gol en lo que llevamos de torneo, que fue el de De Ketelaere. Con todo ello, el combinado español llega con motivos de suficiente para soñar con el triunfo.

Argentina se aferra a Leo Messi para revalidar el título

El rival no es ni más menos que Argentina. La actual campeona del mundo llega tras vencer en los siete partidos que ha disputado en el Mundial, aunque firmando el triunfo en la prórroga ante Cabo Verde y Suiza. Pese a ello, el dominio de los de Lionel Scaloni ha sido total, pese al sufrimiento real que han tenido en diferentes encuentros, sobre todo los de la fase final, como la remontada frente a Inglaterra en semifinales.

Argentina se aferra al estado de forma de Leo Messi, que tuvo un cara a cara con Bellingham, para volver a ser campeones del mundo. El jugador de Inter Miami ha logrado ocho goles en lo que llevamos de torneo, además de cuatro asistencias que le dejan como uno los líderes una vez más de la Albiceleste. Con todo ello, el ex del Barcelona es una de las principales armas ofensivas de esta selección en la final de hoy ante España.

¿A qué hora se juega el partido? España - Argentina

El España - Argentina de la final del Mundial 2026 ya tiene un horario fijado, que es el siguiente: 21:00 en horario peninsular y 20:00 en Canarias, de este domingo 19 de julio.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? España - Argentina

El España - Argentina se podrá ver en TVE, DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Por otro lado, cabe la opción de seguirlo a través del móvil, desde las apps de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? España - Argentina

Además, el España - Argentina podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el MetLife Stadium, desde cuatro horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Luis de la Fuente y el de Lionel Scaloni, que viene de ganar a Inglaterra en semifinales.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del España - Argentina, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el MetLife Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre españoles y argentinos.

Alineaciones probables de España y Argentina

España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Oyarzabal

Argentina: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Leo Messi y Julián Álvarez.