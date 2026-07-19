Así es el descanso de la final del Mundial: menos de 30 minutos, 4 conciertos y un escenario 'exprés'

La pausa del España - Argentina durará al menos 17 minutos por el primer espectáculo musical en una Copa del Mundo, con las actuaciones de Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey

La FIFA celebrará por primera vez un espectáculo musical durante el descanso de una final mundialista@fifaworldcup_es

España y Argentina no solo tendrán que adaptarse al rival, al césped del Estadio Nueva York/Nueva Jersey o a la presión de una final mundialista. La FIFA ha introducido un condicionante inédito que puede influir directamente en el rendimiento de los futbolistas durante la segunda parte.

El descanso del partido se prolongará hasta los 17 minutos para permitir la celebración del primer espectáculo musical organizado durante el entretiempo de una final de la Copa del Mundo. Serán oficialmente dos minutos más de lo habitual, aunque las exigencias del montaje mantienen abierta la posibilidad de que la pausa termine siendo mayor.

El descanso del España - Argentina rompe la norma habitual

Las dos federaciones han sido informadas de que el entretiempo no superará inicialmente los 17 minutos. La planificación reserva once para la actuación musical y aproximadamente seis para colocar, retirar y asegurar los elementos necesarios para la puesta en escena sobre el terreno de juego.

La cifra supone una rebaja considerable respecto a los 30 minutos que llegaron a contemplarse durante la preparación del evento. Las advertencias relacionadas con el rendimiento de los jugadores y las críticas generadas por una pausa tan extensa llevaron a la organización a reducir su duración.

El cambio continúa chocando, sin embargo, con la Ley 7 de la International Football Association Board. Las reglas establecen que los futbolistas tienen derecho a un intervalo que no debe exceder los 15 minutos y que su duración únicamente puede modificarse con el permiso del árbitro.

Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber toman la final del Mundial 2026

La FIFA quiere trasladar a su gran final un modelo asociado tradicionalmente al Super Bowl. Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS encabezarán una actuación diseñada para convertirse en uno de los espectáculos musicales más vistos de la historia.

También está prevista la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel, el PS22 Chorus y Coldplay. Chris Martin, vocalista de la banda británica, ha intervenido en la elaboración de un evento concebido para ampliar el alcance comercial y cultural de la final.

España tendrá que volver a calentar dentro del vestuario

Los preparadores físicos de España y Argentina deberán modificar las rutinas habituales. No bastará con hidratar a los jugadores, tratar pequeñas molestias y escuchar las instrucciones de los seleccionadores.

El llamado rewarm-up o recalentamiento será especialmente importante durante los minutos finales del espectáculo. España deberá coordinar las explicaciones tácticas de Luis de la Fuente con una breve reactivación física antes de abandonar el vestuario.

El inconveniente es el espacio. Los jugadores no podrán salir al terreno de juego mientras permanezca instalado el escenario, por lo que todos los ejercicios tendrán que realizarse en una zona reducida y sin reproducir carreras largas o desplazamientos similares a los de un partido.

La FIFA prioriza el espectáculo en el partido más importante del Mundial

La celebración del concierto representa otro paso en la transformación del Mundial en un gran producto de entretenimiento. La FIFA persigue una audiencia global todavía mayor y adopta elementos propios de los acontecimientos deportivos estadounidenses, aunque la decisión vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre negocio y competición.

El show durará once minutos. Sus consecuencias deportivas pueden prolongarse bastante más. Una mala reactivación, un error de concentración o una lesión en el comienzo del segundo tiempo tendrían capacidad para alterar el desenlace del partido más importante de los últimos dieciséis años para España.