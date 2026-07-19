El Real Madrid cierra un negocio de cuatro millones de euros por un talento del juvenil

El cuadro blanco ha traspasado a la Lazio a Bruno Galassi, nacido en 2007 y por el que los romanos han pagado cuatro millones de euros. Los merengues se guardan el porcentaje a favor de una futura venta

La cantera del Real Madrid, además de surtir de jugadores al primer equipo como pueden ser los casos de Carvajal o más recientemente Asencio, Fran García o Gonzalo, es un buen activo para sacar tajada económica. Este es el caso de Bruno Galassi, nacido en 2007 y que esta pasada temporada estuvo en el juvenil madridista. Bruno Galassi es un centrocampista que también puede actuar como central.

La juventud de Bruno Galassi y su proyección han sido uno de los motivos por los que la Lazio de Genaro Gattuso ha pagado un montante de cuatro millones de euros por un futbolista que era una apuesta de futuro para el Real Madrid. El fuerte interés de la Lazio ha hecho que el Real Madrid acceda a su traspaso pero como suele ser habitual en estos casos, se ha guardado un as bajo la manga.

El Real Madrid se guarda una carta con el traspaso de Bruno Galassi

La Lazio ha pagado un total de cuatro millones de euros pero el Real Madrid se ha reservado un porcentaje a favor de una futura venta. El porcentaje, según apunta el diario AS, sería del 50 por ciento de un futuro traspaso. La idea del Real Madrid es ver como Bruno Galassi, que llegó a la entidad blanca en 2023 para enrolarse en su juvenil, crece en la Serie A gracias a la Lazio y embolsarse en el futuro un nuevo 'pellizco' por su traspaso. Bruno Galassi, de apenas 19 años, nació en Argentina y deja el Real Madrid para debutar en el durísimo y complicado futbol profesional de Italia, donde firma con la Lazio hasta 2029.

Bruno Galassi se despide del Real Madrid

El propio Bruno Galassi se despidió del Real Madrid en su cuenta personal de Instagram: "Nunca es fácil encontrar las palabras para despedirse. Después de tres años, ha llegado el momento de cerrar una etapa que ha significado muchísimo para mí. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, de aprendizajes y de momentos que voy a llevar conmigo para siempre.

Gracias a todas las personas que han formado parte de este camino. Y, sobre todo, gracias a mis compañeros, que ya son amigos. Compartir el día a día con ustedes ha sido, sin duda, lo mejor de esta etapa. Me llevo amistades y personas que siempre tendrán un lugar especial para mí. Me voy orgulloso de haber formado parte de esta casa y con la ilusión de empezar un nuevo reto. Gracias por todo, Real Madrid. Bruno Galassi".

El Real Madrid sigue entrenando a las órdenes de Mourinho

Mientras tanto en el primer equipo del Real Madrid vieron como este pasado sábado, la Francia de Mbappé, Tchouaméni y Konaté, caía por 4-6 a manos de la Inglaterra de Bellingham que terminó colgándose la medalla de bronce del Mundial. En lo que respecta a la pura actualidad del club blanco, Mourinho sigue dirigiendo los entrenamientos de pretemporada con duras sesiones de gimnasio y también trabajo sobre el césped. En las imágenes difundidas por el propio Real Madrid, se ha podido ver ejercitarse a jugadores como Arnold, Huijsen o Asencio bajo la atenta mirada del técnico portugués.

En lo que encuentros de pretemporada se refiere, el Real Madrid solo tiene fijados por el momento dos duelos. El primero de ellos llegará el 1 de agosto ante la Fiorentina y posteriormente el 12 de agosto en Riazor para medirse al Deportivo de la Coruña. Los de Mourinho podrían debutar antes pero en un choque a puerta cerrada ante el Leganés que se celebrará en principio el próximo 28 de julio en la Ciudad Deportiva de Valdebebas a partir de las 18:00 horas.