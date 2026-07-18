Respuesta contundente de Matthäus al Real Madrid: "El Bayern de Múnich ni siquiera se plantea vender a Olise"

El extremo francés sigue encendiendo el mercado el interés del Real Madrid crece mientras Matthäus avisa de que el Bayern no piensa venderlo y hasta contempla renovarle: "Sé lo que piensa el Bayern de Múnich sobre Olise"

Michael Olise apunta a ser uno de los nombres del mercado de fichajes hasta que ponga el mismo punto y final. El presunto interés del Real Madrid en su figura va creciendo según las distintas informaciones, pese al comunicado oficial por parte del club descartando cualquier tipo de contacto con el futbolista, representante o personas de su entorno. Una declaración pública del extremo podría zanjar el debate entre ambos equipos,

En este sentido, Lothar Matthäus se ha querido pronunciar por uno de los culebrones de este verano. La leyenda de Alemania ha sido muy claro en torno al futuro de Michael Olise, que tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2029. Sin embargo, informaciones desde Francia, principalmente, apuntan al deseo del jugador de fichar por el Real Madrid, pero desde el club bávaro insisten de momento en que el francés no está en venta.

Michael Olise deslumbra en el Mundial y vuelve a abrir el debate sobre su futuro

Michael Olise viene de destacar especialmente con Francia en el Mundial 2026, aunque decepcionó en el momento decisivo, que fue en el choque ante España de semifinales. Pese a ello, el extremo se despidió con cinco asistencias que fueron clave en los diferentes encuentros del torneo. De esta manera, el Real Madrid ya se empezó a fijar en su figura desde antes del verano, con una actuación estelar en el Santiago Bernabéu.

Por el momento, Michael Olise no se ha pronunciado públicamente, algo que haría desbloquear la operación a favor del Real Madrid o despejar incógnitas con el Bayern de Múnich, que no lo pondría nada fácil para desprenderse de uno de sus mejores jugadores. Con Vincent Kompany ha sido fundamental tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League, dónde cayeron en semifinales contra el PSG de Luis Enrique.

Matthäus: "Lo más probable es que estén pensando en renovar su contrato"

Por su parte, Lothar Matthäus habló en Bild sobre las últimas informaciones acerca del futuro de Michael Olise: "No he oído nada de España ni de Francia. Pero sé lo que piensa el Bayern de Múnich sobre Olise. El Bayern ni siquiera se plantea vender a Olise. Lo más probable es que estén pensando en renovar su contrato y aumentarle el sueldo".

Además, la leyenda de Alemania fue muy claro en torno a los planes del Real Madrid y el hecho de que un club como el merengue se fije en la figura de Michael Olise: "Claro, hay que comprender que un jugador reciba una oferta del Real Madrid o despierte el interés del club. Es un honor que un club tan grande se interese por él. En el Bayern de Munich nadie tiene previsto dejar marchar a Michael Olise.

El Real Madrid, a la espera de un movimiento por Michael Olise

En Francia diferentes medios han apuntado el deseo de Michael Olise de fichar por el Real Madrid, como ha sido el caso de L'Equipe. Sin embargo, todo parece indicar que se resolverá en los últimos días del mercado de fichajes, aunque haya alguna declaración pública por parte del jugador que confirme las sospechas. Por el momento, solo el club emitió un comunicado informando de sus intenciones con el extremo frances.