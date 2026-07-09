Flick convence a Adeyemi y el Barça acelera por su fichaje

El club azulgrana quiere incorporar al delantero alemán que juega en el Borussia Dortmund, quién ya está convencido de unirse al Barça, a la espera de un acuerdo económico que convenza a su equipo actual

El FC Barcelona sigue planificando su próxima temporada, buscando nuevas piezas en el mercado de fichaje que les haga ser aún más efectivos. Uno de los objetivos de Deco es Karim Adeyemi, que ya está a un paso de hacerse realidad. El jugador del Borussia Dortmund ya habría dado el 'sí' al conjunto azulgrana, que ahora presenta su primera oferta formar al club alemán.

Hansi Flick ha sido el factor diferencial para convencer al jugador, que ya ha dejado claro en Alemania que su intención es unirse al club catalán, a la espera de que el Dortmund y el Barça lleguen a un acuerdo económico por su traspaso, con una primera oferta del cuadro barcelonés que ahora los 'negriamarillos' valorarán.

Principio de acuerdo entre el Barça y Karim Adeyemi por su fichaje

Karim Adeyemi aún tiene un año de contrato con el Dortmund, pero ya había avisado de que su prioridad es jugar en el FC Barcelona, como adelanta la prensa germana. El delantero alemán había llegado a un acuerdo verbal con el Barça gracias a una conversación con Hansi Flick, que le ha dejado claro que tendría un rol principal en su equipo.

La oferta del FC Barcelona para fichar a Adeyemi, a la espera de acuerdo con el Dortmund

La figura de Adeyemi es clave en el proyecto que plantea Flick para el club catalán, queriendo apostar por las bandas para generar peligro. Por ello, van con todo para completar el traspaso de Adeyemi. El Dortmund, por su parte, quiere sacar el máximo beneficio posible de la venta de uno de sus jugadores clave, pero saben que tampoco pueden forzar mucho ya que a final de la próxima temporada podría irse gratis.

Por ello, han tasado el traspaso en 40 millones de euros. Una cifra que el equipo que dirige Joan Laporta tratará de bajar, buscando tanto una rebaja económica del club, que esperan cerrar por 20 millones, como meter en la operación a algún jugador que no cuente para Flick. Se vienen semanas de negociaciones con el conjunto alemán, a la espera de aprovechar el interés del jugador para poder completar el traspaso.

Hansi Flick, clave en las negociaciones para convencer a Adeyemi de fichar por el Barcelona

El entrenador alemán ha sido una pieza clave para convencer al jugador. Tal y como señalan diferentes medios, Flick habría hablado de forma personal con Adeyemi para explicarle el proyecto deportivo. El técnico germano destaca su velocidad y su desborde en el área, además de la experiencia en Bundesliga y Champions. De este modo, formará un tándem con Lamine Yamal con el que los culés esperan duplicar el peligro en ataque.