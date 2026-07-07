El necesario reseteo de Raphinha

El brasileño inicia sus vacaciones con la idea de recargar pilas en los mental y en lo físico en una temporada en la que vivió hasta cuatro lesiones, la última en el Mundial

La temporada de Raphinha terminaba hace dos días con la eliminación de la selección de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial. Un varapalo en lo colectivo para el futbolista del FC Barcelona que no pudo participar en los últimos encuentros con su selección con una nueva lesión. Los problemas físicos, no sólo con el combinado de su país, también con el equipo azulgrana, han condicionado sus presencias.

El brasileño arranca ahora un período de vacaciones necesario tanto en lo mental como en lo físico después de todo lo vivido. Evidentemente por su participación en el Mundial no iniciará la pretemporada con el FC Barcelona y se incorporará más tarde. En los cálculos de Raphinha entra hacerlo ya sin problemas físicos y con reseteo en todos los sentidos para que el nuevo curso con el equipo azulgrana nada tenga que ver con el anterior.

Raphinha ha sufrido cuatro lesiones durante la temporada

Fueron cuatro lesiones las que padeció Raphinha la pasada temporada. Tres llegaron con el FC Barcelona, una con la selección de Brasil. La última fue una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, sufrida en el partido de Brasil contra Haití, que le dejó fuera de concurso. Sí estuvo en el banquillo en el choque del pasado domingo contra Noruega, aunque no llegó a participar. Este último problema físico, aunque fue un gran contratiempo para el Mundial, no le debe impedir arrancar con normalidad la pretemporada en los tiempos previstos después de sus vacaciones.

En el Barcelona fueron tres, dos musculares y otra derivada de un golpe. Primero fue en el bíceps femoral de la pierna derecha, un percance sufrido en septiembre y que le dejó en el dique seco casi dos meses. Un fuerte golpe en el muslo en enero volvió a trastocar los planes de Raphinha. Nuevamente en marzo, en un tramo decisivo de la temporada, otra lesión muscular en el muslo le volvió a sacar de los terrenos de juego. Ahí perdió momentos claves del curso, como la eliminatoria de la Champions League contra el Atlético de Madrid.

Los números de Raphinha en los dos últimos años con el FC Barcelona

Fueron 33 partidos con el equipo azulgrana, en los que marcó 21 goles y dio 8 asistencias. Un interesantísimo ratio que demuestra lo desequilibrante que es Raphinha, pese a lo falta de continuidad en momentos claves por culpa de las lesiones. Fueron en total 2.194 minutos sobre el césped.

Nada que ver con lo sucedido un año antes, donde alcanzó los 4.661 minutos. Futbolista crucial en la primera temporada de Hansi Flick, seguramente el que más en ese Barcelona. Participó en 57 partidos entre las distintas competiciones. Raphinha anotó 34 goles y dio 26 asistencias en ese curso.

Ahora el brasileño quiere descansar y afrontar con nuevos bríos la siguiente temporada en el Barcelona, con el que tiene dos años más de contrato. Todo mientras también semanas atrás se especulaba con el fuerte interés de equipos árabes, como el Al Hilal, dispuestos a pagar auténticas millonadas por hacerse con el atacante brasileño.