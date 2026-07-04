El FC Barcelona tiene sobre la mesa la opción Rafael Leao a precio de ganga

El club catalán necesita a un extremo más después de que no se termine de concretar la vuelta de Rashford y la posible marcha de Raphinha a Arabia Saudí. El portugués no entra en los planes del nuevo entrenador del AC Milan, Rúben Amorim, lo que provocaría que no saldría muy caro

El FC Barcelona está moviendo fichas en este mercado de fichajes de verano con el objetivo de tener el mejor equipo posible de cara a la próxima temporada. La hoja de ruta de su director deportivo, Deco, indica que es necesario la incorporación de un extremo más, una vez oficializada la llegada de Anthony Gordon, debido a que no se ha concretado el regreso de Rashford y a que Raphinha se puede marchar. Con este contexto, desde Italia informan que el club catalán tiene sobre la mesa a Rafael Leao, del AC Milan.

Rafael Leao, una oportunidad de mercado para el FC Barcelona

La opción de Rafael Leao se le presenta al FC Barcelona como una oportunidad de mercado porque el portugués, que actualmente se encuentra jugando el Mundial 2026 con su selección nacional, no entra en principio en los planes de Rúben Amorim, su nuevo entrenador.

Según informa La Gazzetta dello Sport, el AC Milan, uno de los equipos grandes de la Serie A de Italia, le está buscando nuevo equipo a Rafael Leao, pero está pidiendo por su traspaso entre los 70 y los 80 millones de euros. Una cantidad de dinero que difícilmente vaya a pagar algún equipo.

Con esta situación, la opción de que se marche cedido toma mucha fuerza y el FC Barcelona es uno de los clubes mejores colocados para hacerse con sus servicios en una operación que sería bastante similar a la que realizó con Marcus Rashford durante el pasado verano.

Por ahora, no deja de ser una de las muchas posibilidades que se abren en un mercado de fichajes de verano que solamente está comenzando. Con todo, el futuro de Rafael Leao no se espera que se solucione mi9entras el futbolista esté jugando el Mundial 2026 con Portugal.

A sus 27 años, Rafael Leao tiene contrato con el AC Milan hasta el 30 de junio de 2028.

El FC Barcelona peina el mercado de fichajes en busca de un extremo

El FC Barcelona está muy atento a los movimientos que se están haciendo en el mercado de fichajes de verano debido a que en el club catalán necesitan a un jugador en esa posición después de que no haya vuelto Marcus Rashford.

A ello se le añade a que en el FC Barcelona hay ciertas dudas sobre la continuidad de Raphinha quien tiene el interés del Al-Hilal de Arabia Saudí que estaría dispuesto a pagarle mucho dinero al brasileño.

Esta salida haría que el FC Barcelona estuviera obligado a fichar a un extremo y Rafael Leao es una vieja aspiración de Joan Laporta, presidente del club azulgrana, quien siempre ha sido un declarado enamorado del juego del extremo portugués quien a sus 27 años no ha terminado de convertirse en la estrella que apuntaba a ser en sus primeros años de carrera deportiva.