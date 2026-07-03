Inician las negociaciones con Harry Kane en Múnich

El Bayern de Múnich prepara una oferta renovación con el delantero inglés una vez finalice su participación en el Mundial, buscando protección ante el interés del FC Barcelona

Harry Kane vuelve a estar en el centro del mercado. El delantero inglés, clave en el Mundial 2026 y todavía con contrato hasta 2027, tiene una negociación a la vista con el Bayern Múnich para ampliar su vínculo en Alemania.

El movimiento llega con el FC Barcelona pendiente de su situación y con la Premier League siempre al acecho. Sin embargo, el club bávaro no quiere abrir ninguna puerta: su plan pasa por blindar cuanto antes a su gran goleador.

Harry Kane aplaza su futuro hasta después del Mundial

El Bayern Múnich tiene claro el calendario. La próxima ronda de conversaciones con Harry Kane está prevista para cuando el delantero termine su participación en el Mundial 2026 con Inglaterra. Hasta entonces, el atacante quiere mantener el foco en la selección, donde vuelve a ejercer como capitán, referencia ofensiva y salvavidas en las noches de máxima presión.

La última prueba llegó ante la República Democrática del Congo. Inglaterra llegó a verse contra las cuerdas en la eliminatoria, pero Kane apareció con dos goles para liderar la remontada y sostener a los suyos en el torneo. Ese tipo de actuaciones explican por qué el Bayern no quiere dejar que el debate se alargue.

Según informa Fabrizio Romano, la siguiente ronda de negociación ya está programada y el club alemán está dispuesto a ofrecer al delantero prácticamente todo lo que necesite para continuar. El mensaje es claro: Kane no es una pieza más, sino el centro del proyecto.

El Bayern Múnich quiere ampliar su contrato hasta 2029

El contrato actual de Harry Kane con el Bayern finaliza el 30 de junio de 2027. La intención de la entidad alemana es extender ese acuerdo dos temporadas más, hasta 2029, y cerrar cualquier especulación antes de que el mercado vuelva a coger temperatura.

La operación tiene una lógica deportiva evidente. Kane llegó a Múnich en agosto de 2023 procedente del Tottenham y despejó muy rápido cualquier duda sobre su adaptación fuera de Inglaterra. En su primera temporada en la Bundesliga fue máximo goleador con 36 tantos en 32 partidos, récord para un debutante en la competición, y conquistó la Bota de Oro europea.

Después, su impacto no bajó. En Alemania se ha convertido en el goleador que el Bayern buscaba desde hacía años: un delantero dominante, fiable en el área, capaz de asociarse lejos de portería y con jerarquía suficiente para decidir partidos grandes.

A sus 32 años, Kane no aparece como un futbolista en declive, sino como un nueve en plena autoridad competitiva. Esa es la razón por la que el Bayern no negocia desde la duda, sino desde la urgencia de asegurar continuidad.

El Barcelona observa a Kane ante las dudas con Julián Álvarez

El FC Barcelona aparece como el gran nombre de fondo. El club azulgrana habría tanteado el entorno de Kane para conocer su situación, aunque la respuesta recibida fue que el jugador está feliz en Múnich y que cualquier conversación relevante quedaría aplazada hasta después del Mundial.

El interés tiene contexto. El Barça sigue buscando un delantero de máximo nivel para reforzar su ataque y las dificultades para abordar una operación como la de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, han devuelto el nombre de Kane al radar. No es una vía sencilla, pero sí un perfil que encajaría por rendimiento inmediato, liderazgo y gol.

El problema para el conjunto catalán es doble. Primero, Kane está cómodo en el Bayern. Segundo, el club alemán no tiene intención de negociar una salida. La sensación en Múnich es que el delantero sigue siendo competitivo, está integrado con su familia y mantiene intacta la ambición por ganar títulos grandes.

La cláusula de Harry Kane ya no aprieta al Bayern

Uno de los puntos clave del caso es la cláusula de salida. Kane tuvo la posibilidad de activar una vía para marcharse en el verano de 2026, pero debía comunicarlo al Bayern durante el mes de enero y no lo hizo. Esa opción ya expiró, lo que ha devuelto el control de la situación al club bávaro.

Uli Hoeneß, miembro del consejo de supervisión del Bayern, fue tajante al explicar la posición del club: la cláusula para este verano ya no está vigente y el contrato sigue hasta 2027, por lo que la entidad no se siente bajo presión. Es una frase importante porque enfría el ruido de mercado justo cuando el delantero vuelve a estar en todos los focos.

Eso no significa que el caso esté cerrado. En el fútbol actual, un gran Mundial puede alterar cualquier escenario, y Kane sigue siendo uno de los pocos delanteros capaces de transformar el ataque de casi cualquier grande europeo. Pero la puerta ya no depende solo del deseo del jugador.

Kane sigue persiguiendo la Champions con el Bayern

El gran objetivo de Harry Kane en Alemania sigue siendo la Champions League. El delantero ya ha ganado títulos domésticos con el Bayern, pero su gran obsesión continúa siendo levantar el trofeo europeo que se le resistió en el Tottenham y que todavía pesa en su carrera.

El Bayern lo sabe y quiere construir alrededor de él. La continuidad de Vincent Kompany, el crecimiento de Michael Olise, la llegada de Luis Díaz y la apuesta por un equipo más agresivo en ataque refuerzan esa idea. Kane no necesita únicamente contrato; necesita un proyecto que le permita ganar ahora.

Ahí está la verdadera negociación. No se trata solo de años ni de salario. Se trata de convencer al capitán inglés de que el Bayern sigue siendo el mejor lugar para competir por todo en el mejor tramo de su carrera. El plan del conjunto bávaro ya está trazado: esperar a que termine el Mundial, sentarse con Kane y cerrar una renovación que convierta los cantos de sirena en ruido de fondo.