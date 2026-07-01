Reunión clave entre Olise y el Bayern de Múnich: los detalles con varios pretendientes atentos

Michael Olise enciende el Mundial y el mercado con su explosión con Francia, que dispara el interés de gigantes y empuja a una reunión clave con el Bayern tras el torneo de selecciones, que podría ser determinante

Michael Olise está siendo sin duda una de las sorpresas de la temporada. Su irrupción esta campaña con el Bayern de Múnich y con Francia ha atraído el interés de los mejores equipos del mundo, como el Real Madrid o PSG. Por ello, en pleno Mundial, dónde ya lleva cinco asistencias en cuatro partidos, los rumores sobre su futuro no cesan. En este caso, el extremo quiere reunirse con el club una vez terminado el presente torneo.

Michael Olise agita el Mundial y Europa toma nota de su nivel con Francia

El comienzo de Mundial de Michael Olise está siendo difícil de superar. El extremo del Bayern de Múnich empezó con una asistencia a Mbappé en el primer encuentro, frente a Senegal. Tras ello, repartió otras dos en el triunfo de Francia ante Irak. Por último, tras no registrar uno de estos datos contra Noruega, volvió a ser decisivo en los dieciseisavos de final, con dos nuevos pases de gol y guiando a los de Deschamps a los octavos del torneo.

Además, con el Bayern de Múnich viene de ser decisivo para la conquista de los éxitos. Michael Olise ha conseguido su mejor cifra goleadora de su carrera, firmando 22 tantos entre todas las competiciones. Su actuación en el choque ante el Real Madrid en el Bernabéu dejó impresionado a media Europa, con un Álvaro Carreras que tuvo dificultades para defender a la estrella de Francia. Por ello, su futuro se puede ver agitado.

Una reunión clave con Real Madrid, PSG y Premier League atentos

De esta manera, varios clubes han sido relacionados con Michael Olise en las últimas fechas, como son el Real Madrid, PSG o diferentes equipos de la Premier League. Desde la eliminatoria contra el conjunto blanco, Florentino Pérez puede tener en mente el fichaje de su próximo galáctico y ese puede ser el del jugador del Bayern de Múnich, que está siendo uno de los claros protagonistas de Francia en este Mundial 2026.

Por ello, Michael Olise se reunirá con el Bayern de Múnich, una vez finalizada su participación en el Mundial 2026, para resolver dudas acerca de su futuro, como ha avanzado el Diario AS. La misma fuente ha detallado que al jugador le gustaría saber el pensamiento desde la entidad alemana sobre su situación, sabiendo que hay clubes que siguen pendientes de su figura, por si se pudiera tratar su fichaje durante el presente mercado.

El futuro de Olise puede entrar en sus horas más calientes tras el Mundial 2026

Michael Olise, clave en la victoria de Francia contra Suecia, busca analizar la situación con el Bayern de Múnich y tomar una decisión, sabiendo que tiene contrato hasta 2029. La postura del club, como ha explicado el medio anteriormente citado, se basa en la firmeza del contrato del francés, que cuenta con tres años más en el conjunto de Vincent Kompany. Sin embargo, todo parece indicar que será un culebrón que durará todo el verano.

Por su parte, el Real Madrid quiso negar, el pasado 20 de junio, cualquier tipo de acercamiento con Olise mediante un comunicado oficial: "Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre un supuesto interés de nuestro club por el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el Real Madrid C. F. desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno"

De esta manera, podría haber novedades con el futuro de Olise cuando Francia acabe su participación en el Mundial, que apunta a llegar a la final tras las últimas actuaciones que han firmado los de Didier Deschamps. El Real Madrid u otro equipo podría ser informado de las intenciones del Bayern de Múnich o del propio futbolista tras la reunión acontecida. De esta manera, el jugador seguirá buscando su primer Mundial con Francia.