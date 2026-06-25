Varios clubes de Champions entran en la puja por Sergio Arribas por 25 millones

El delantero del Almería y pichichi de la Segunda división española está en el radar de muchos equipos europeos como el Borussia Dortmund, el RB Leipzig o el Benfica y los andaluces ya ponen precio por su fichaje

El Almería se ha quedado a las puertas del ascenso a la Primera división del fútbol español, después de perder contra el Almería en la final del playoff. Por ello, el club andaluz tendrá que permanecer otra temporada más en la Segunda división, y lo más probable es que lo haga sin su máxima estrella, que ha desatado el interés de diferentes clubes de Europa, destacando la Bundesliga y la liga portuguesa.

Se trata de Sergio Arribas, que ha sido el gran líder del equipo indálico y el máximo goleador de La Liga Hypermotion. Su gran rendimiento goleador esta temporada, guiando al Almería hacia el playoff de ascenso, aunque se hayan quedado sin competir en la máxima categoría; le ha colocado en el radar de grandes equipos de Europa como son el Borussia Dortmund, Benfica o RB Leipzig, que ya preguntan por su fichaje.

De esta forma, el Almería puede ingresar una alta cantidad económica para planificar el próximo curso y así seguir peleando por el ascenso. Sin embargo, como canterano del Real Madrid, el club blanco aún posee el 50% de sus derechos económicos, por lo que también obtendría beneficios de su traspaso.

Europa se pelea por Sergio Arribas, líder del Almería y pichichi de Segunda división

Sergio Arribas ha dejado unas cifras goleadoras muy destacadas en la Segunda división española, anotando 26 tantos y repartiendo 7 asistencias que le ha servido para ser el 'pichichi' de esta competición. Sin embargo, no ha podido completar el ascenso con su equipo, por lo que su futuro parece estar lejos del UD Almería Stadium, con grandes clubes de Champions que ya estudian su fichaje.

Son muchos los clubes que han preguntado a la entidad almeriense por Arribas. Entre ellos el Sporting de Portugal o Aston Villa, pero sobre todo el Borussia Dortmund, Benfica o RB Leipzig, equipos que compiten en Champions, aunque la próxima temporada el equipo portugués se tendrá que conformar con la Europa League. Aún así, sería un salto muy notable desde la Segunda división hasta el trofeo más prestigioso de clubes.

El precio que el Almería pide por el fichaje de Arribas

El Almería, consciente de la joya que tienen entre sus filas y de que la categoría de plata se le queda pequeña a Arribas, no va a poner impedimentos para evitar la salida de su pieza clave. Sin embargo, el precio es elevado ya que el jugador es un refuerzo de lujo para cualquier equipo. Por ello, el club andaluz tasa el precio de su fichaje en 25 millones de euros como mínimo, a la espera de ver cómo se desarrolla la puja entre tantos equipos interesados.

El centrocampista ofensivo tiene contrato con los rojiblancos hasta 2029 y alcanza una cláusula de 40 millones de euros. Sin embargo, el Almería fija el precio de su fichaje por un precio menos ya que al fin y al cabo, están en Segunda división.