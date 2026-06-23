El Mallorca busca sustituto a Muriqi y se fija en un rival directo en Segunda división

El club balear comienza con su planificación para la próxima temporada, en la que competirán en Segunda División, y buscan como sustituir las sensibles bajas que están sufriendo, poniendo sus miras en el Córdoba FC

El RCD Mallorca está sufriendo una auténtica desbandada en su equipo tras su descenso a la Segunda División. Una de las bajas más notables es la de su delantero estrella, Vedat Muriqi, que ha puesto rumbo al Fenerbahçe. Por ello, se mueven en el mercado para encontrar un delantero de garantías y fijan sus miras en el delantero del Córdoba FC, rival directo en la Liga Hypermotion.

Una vez resuelto el asunto del entrenador, fichando a Luis García para tomar las riendas del banquillo de Son Moix tras la inesperada marcha de Martín Demichelis, el club balear ahora planea sus fichajes para pelear en la Segunda División la próxima temporada, con el objetivo puesto en regresar a Primera. Para ello, se fijan en Adrián Fuentes, el delantero del club blanquiverde, que ha hecho una gran campaña con el club andaluz en su primer año como profesional.

El Mallorca se interesa por el fichaje de Adrián Fuentes, delantero del Córdoba

Adrián Fuentes ha conseguido captar el interés de diferentes clubes tras su gran rendimiento en su estreno en el profesionalismo. El delantero madrileño ha anotado 14 goles y dado 3 asistencias, participando en el 30% de los goles del Córdoba, que ha terminado el curso en la zona media-alta de la clasificación, con el noveno puesto.

Una gran primera temporada en la Segunda División por la que el Córdoba ya había colocado al delantero en la lista de salida para la próxima campaña. Lo que no esperaban es que fuera el Mallorca, rival directo, el que se quiera hacer con sus servicios para reforzar su ataque tras la marcha de Muriqi. Además, el perfil de Fuentes cuadra mucho con el del kosovar, muy buenos rematadores y precisos en el juego directo, justo lo que necesita el Mallorca, que además va a ingresar dinero gracias a las ventas de varios jugadores.

El precio que deberá pagar el Mallorca por el fichaje de Adrián Fuentes

Esta operación no es un mal negocio para el Mallorca, que con los 3 millones de euros que han recibido por la marcha de Pablo Maffeo al Olympiacos puede pagar la cláusula de rescisión del jugador del Córdoba, que está fijada en este mismo precio. Eso sí, si más clubes entran en la puja en este mercado de fichajes, puede subir ligeramente el precio.

De hecho, el Córdoba no quiere dejar salir a uno de sus grandes referentes del equipo de forma sencilla, pero tal y como aclaró el presidente, si el jugador quiere y pagan la cláusula, el fichaje estará hecho. Ahora hay que esperar para ver si los bermellones lanzan una oferta formal y se lanzan a por Fuentes.