El "Virgili quédate" que no pudo ser

El cántico "Virgili quédate" no surtió efecto. El extremo catalán abandona el Mallorca y pone rumbo al Brujas, que ha pagado los 12 millones de su cláusula y le ofrece contrato hasta 2031 para dar el salto a la Champions

La historia de Virgili con el Mallorca llega a su fin apenas unos días después de una noche especial en Son Moix. El extremo catalán, que había recibido el cariño de la afición con el cántico "Virgili quédate", abandona el conjunto bermellón para fichar por el Brujas, donde firma hasta 2031 y tendrá la oportunidad de disputar la Champions League.

La magia de Son Moix no fue suficiente para retener a Virgili. El extremo catalán se marcha del Mallorca después de que el Brujas haya abonado los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión. El acuerdo pone punto final a una etapa que apenas comenzaba a despegar y que deja al conjunto bermellón sin uno de los futbolistas llamados a liderar su ataque la próxima temporada.

El Mallorca pierde a uno de sus grandes

La salida supone un golpe para el proyecto deportivo del Mallorca. Virgili estaba llamado a tener un papel protagonista en el ataque bermellón durante la próxima temporada en LaLiga Hypermotion, especialmente después de su irrupción en el fútbol profesional.

El catalán afrontaba su segunda campaña como profesional después de convertirse en una de las revelaciones del curso anterior. En 34 partidos, firmó dos goles y cuatro asistencias. Pero sus estadísticas apenas reflejan una de sus principales virtudes: el desborde.

El regate es precisamente uno de los rasgos que más han llamado la atención en Virgili. En un fútbol en el que cada vez cuesta más encontrar extremos capaces de encarar constantemente a su marcador, el futbolista catalán representa un perfil diferente.

Una operación que también beneficia al Barça

Los 12 millones de euros abonados por el conjunto belga no irán íntegramente a las arcas del Mallorca. El club balear percibirá algo más de siete millones, mientras que el Barcelona recibirá 4,8 millones de euros.

El motivo es que el conjunto azulgrana conservaba el 40% de los derechos económicos de una futura venta del futbolista.

De esta manera, el traspaso deja beneficios para ambas entidades, aunque el Mallorca pierde a un jugador que estaba llamado a ser importante en su próximo proyecto.

De "Virgili quédate" a Bélgica

El futbolista siempre había tenido claro que una oferta procedente de un club de mayor nivel podía cambiar sus planes. Y esa propuesta terminó llegando desde Brujas.

La operación también deja una reflexión sobre el mercado nacional. Ningún club español apostó finalmente por Virgili, pese a tratarse de un joven talento nacional con margen de crecimiento.

Su futuro estará ahora lejos de España. En Bélgica tendrá por delante un nuevo desafío y, sobre todo, la posibilidad de disputar la Champions League.

El Mallorca pierde a una de sus mayores promesas justo cuando esperaba convertirlo en una de las referencias de su ataque. Virgili, en cambio, cambia Son Moix por Europa con solo una temporada como profesional a sus espaldas. El cántico pidió que se quedara y el mercado terminó llevándoselo.