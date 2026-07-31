Unai Simón desvela el desayuno que le ha ayudado a rendir al máximo con la Selección durante el Mundial: “Es muy completo”

Unai Simón ha desvelado cuál es la rutina con la que prepara sus partidos y sorprende por su sencillez. El guardameta de la selección española apuesta por alimentos cotidianos y un hábito diario que nunca pasa por alto antes de comer

Hablar de la alimentación de un futbolista de élite suele llevar a imaginar dietas estrictas, suplementos o productos difíciles de encontrar. Sin embargo, Unai Simón demuestra que el rendimiento también puede construirse con hábitos cotidianos. El guardameta del Athletic Club y de la selección española, elegido Guante de Oro del Mundial 2026, ha desvelado la rutina con la que comienza sus días de partido y sorprende por su sencillez.

Un desayuno sin secretos

Lejos de fórmulas milagrosas, el internacional español apuesta por una combinación de alimentos básicos que forman parte de muchas cocinas. Ha explicado que su desayuno suele estar compuesto por tostadas con aguacate, fruta, cereales con leche y, en algunas ocasiones, huevos revueltos.

Una elección que responde más al equilibrio que a la sofisticación. Los hidratos de carbono le proporcionan la energía necesaria para afrontar el esfuerzo físico, el aguacate incorpora grasas saludables y los huevos, cuando los consume, aportan proteínas fundamentales para el mantenimiento muscular. La fruta completa el menú con vitaminas y fibra.

Pero antes de sentarse a la mesa hay un gesto que nunca falta en su rutina. Simón confesó que lo primero que hace al levantarse es subirse a la báscula para comprobar que su peso se mantiene dentro de los parámetros marcados por el cuerpo técnico.

La disciplina también está fuera del campo

El control del peso es una práctica habitual entre los deportistas de élite, especialmente durante la temporada. Un pequeño cambio puede influir en el rendimiento, por lo que el seguimiento diario forma parte de la preparación igual que los entrenamientos o las sesiones de recuperación.

En el caso del portero internacional, esa disciplina no implica renunciar a los alimentos de siempre ni seguir una alimentación excesivamente restrictiva. Su ejemplo demuestra que la constancia y el equilibrio son más importantes que las dietas de moda.

Un sabor que le recuerda a casa

Cuando toca dejar a un lado la rutina competitiva, Unai Simón también tiene claro cuál es el plato que más disfruta. El guardameta ha reconocido en distintas entrevistas que siente una especial predilección por las chuletas de cerdo al sarmiento, una receta tradicional muy arraigada en el norte de España.

Preparadas sobre brasas de sarmiento, las ramas secas de la vid, estas chuletas forman parte de la gastronomía de su tierra y representan ese vínculo que muchos futbolistas mantienen con sus raíces pese a las exigencias de la alta competición.

Detrás de uno de los mejores porteros del panorama internacional no hay menús extravagantes ni fórmulas secretas. Su receta combina alimentación equilibrada, disciplina diaria y la naturalidad de quien entiende que cuidar el cuerpo no está reñido con disfrutar de la comida de siempre.