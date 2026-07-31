Muere Franco Baresi, la leyenda que cambió para siempre la historia del AC Milan

El fútbol mundial despide a una de sus mayores leyendas. Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y considerado uno de los mejores defensas de todos los tiempos, ha fallecido a los 66 años. El club 'rossonero' confirmó la noticia y rindió homenaje a un icono eterno de San Siro

El fútbol italiano está de luto. Franco Baresi, uno de los mejores defensas de todos los tiempos y símbolo eterno del AC Milan, ha fallecido a los 66 años. La noticia ha sido confirmada hoy viernes por el club 'rossonero', que despidió a quien fuera su capitán durante una de las etapas más gloriosas de la entidad y vicepresidente honorario desde 2020.

A través de un emotivo comunicado, el Milan destacó el legado imborrable del exfutbolista. "La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club", expresó la entidad, recordando además la mítica camiseta con el dorsal número 6 que convirtió en un símbolo del fútbol italiano.

El líder de una defensa para la historia

Nacido en Travagliato, en la región de Lombardía, Baresi llegó a la cantera del Milan en 1974 y debutó con el primer equipo en 1978, cuando aún no había cumplido los 18 años. Apenas un curso después ya se había consolidado como titular y, con solo 22 años, recibió el brazalete de capitán.

Su inteligencia táctica, capacidad de anticipación y liderazgo le permitieron convertirse en el referente de una defensa considerada por muchos como una de las mejores de todos los tiempos. Junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta formó una zaga prácticamente inexpugnable que marcó una época bajo las órdenes de Arrigo Sacchi y, posteriormente, Fabio Capello.

Durante sus 19 temporadas en el primer equipo disputó 719 partidos oficiales con la camiseta del Milan, conquistando seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, además de varios campeonatos nacionales e internacionales que consolidaron al conjunto italiano como una potencia mundial.

Una carrera marcada por el éxito... y un penalti inolvidable

Con la selección italiana también dejó una huella imborrable. Defendió la camiseta 'azzurra' en 81 ocasiones y formó parte del equipo que conquistó el Mundial de España 1982, aunque no llegó a disputar ningún minuto durante el torneo.

Años después vivió uno de los momentos más duros de su carrera en la final del Mundial de Estados Unidos 1994. Tras recuperarse de una lesión para disputar el partido decisivo frente a Brasil, fue el encargado de lanzar el primer penalti de la tanda. Su disparo se marchó por encima del larguero y la selección italiana acabó perdiendo el título.

Un legado eterno en San Siro

El AC Milan no ha informado sobre las causas de su fallecimiento. No obstante, Baresi había sido intervenido en agosto de 2025 para extirparle un nódulo pulmonar y posteriormente aseguró que necesitaría tiempo para recuperarse por completo. Su muerte pone fin a la vida de uno de los grandes iconos del fútbol europeo. Capitán, líder y ejemplo de fidelidad, Franco Baresi dedicó prácticamente toda su carrera al club de San Siro, donde se convirtió en una leyenda irrepetible. Su nombre quedará para siempre ligado a una de las épocas más brillantes del AC Milan y a la historia del fútbol mundial.