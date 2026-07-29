Divertida noche de novatadas en Italia: canciones, risas y un vestuario muy unido

La plantilla del Villarreal vivió una de las tradiciones más esperadas de la pretemporada durante su concentración en el norte de Italia; casi todos tuvieron que superar la clásica velada de la vergüenza marcada por presentaciones, actuaciones musicales; el equipo respira un gran ambiente en el 'stage' de Novarello antes del estreno en la Como Cup

La pretemporada no solo sirve para acumular kilómetros en las piernas o asimilar los nuevos conceptos tácticos de Iñigo Pérez. También es el momento perfecto para construir un vestuario fuerte, estrechar lazos y dar la bienvenida a los que se reincorporan al trabajo tras las vacaciones.

Como manda la tradición, el Villarreal celebró su ya clásica noche de novatadas durante la concentración que está llevando a cabo en Italia. Entre risas, aplausos y alguna que otra actuación difícil de olvidar, los futbolistas que afrontan su primera concentración con el primer equipo tuvieron que presentarse 'oficialmente' ante el resto de sus compañeros y demostrar sus dotes artísticas sobre un improvisado escenario. Un momento distendido que dejó algunas de las imágenes más divertidas de este verano y que el propio club compartió en sus redes sociales.

El gran protagonista de la velada fue, sin duda, Tani Oluwaseyi, que se marcó una memorable actuación musical, arrancando aplausos y muchas sonrisas en su incorporación a la concentración. El Villarreal incluso bromeó en sus perfiles oficiales al proclamarle como el "MVP de la noche de novatadas", reflejando el buen ambiente que se respira dentro de un grupo que continúa creciendo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Una tradición que fortalece el vestuario

Lejos de cualquier connotación negativa, las novatadas del fútbol profesional se han convertido desde hace años en una tradición de integración. El objetivo no es otro que romper el hielo entre los recién llegados y el resto del grupo, favoreciendo la convivencia en un momento especialmente importante de la temporada.

En el Villarreal, aunque apenas no hay caras nuevas, los futbolistas de la cantera tuvieron que presentarse delante de todos sus compañeros antes de interpretar una canción, dejando momentos de complicidad entre jóvenes y veteranos.

Ese ambiente de cercanía también está siendo una de las claves del trabajo que está desarrollando Iñigo Pérez desde su llegada al banquillo amarillo. El técnico sabe que, además del apartado táctico, construir un grupo unido será fundamental para afrontar una temporada en la que el 'Submarino' volverá a competir en LaLiga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

Novarello, un paraíso para preparar la temporada

El Villarreal ha encontrado en Novarello el escenario perfecto para poner los cimientos de la temporada. La expedición amarilla se aloja en el Hotel Novarello Resort & Spa, integrado dentro del espectacular Novarello Sporting Center, un complejo diseñado para el alto rendimiento donde la plantilla prácticamente no necesita salir de sus instalaciones. Allí, entre entrenamientos, sesiones de recuperación y momentos de convivencia, el equipo de Iñigo Pérez trabaja aislado del ruido y completamente centrado en la preparación del nuevo curso.

Las instalaciones impresionan por su dimensión. El recinto cuenta con cinco campos de fútbol 11, dos de fútbol 7, gimnasio, zonas específicas de recuperación y descanso, además de un pabellón polideportivo. No es casualidad que habitualmente entrenen allí el Novara Calcio y varias selecciones inferiores de Italia. Todo está pensado para que los futbolistas solo tengan que preocuparse de entrenar, descansar y seguir construyendo un grupo que ya empieza a mostrar una gran sintonía tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Además, la ubicación también juega a favor del 'Submarino'. A escasos kilómetros de Como y relativamente cerca de Milán y de los Alpes, el equipo disfruta de unas temperaturas mucho más agradables que las habituales en Vila-real en estas fechas, un factor que facilita el trabajo diario y convierte esta concentración en el lugar ideal para preparar una temporada que volverá a estar marcada por la exigencia de competir en tres frentes.

La Como Cup ya centra toda la atención

Tras una noche marcada por las risas, llega el momento de volver a competir. El Villarreal afronta este miércoles una de las jornadas más particulares de toda la pretemporada con su participación en la Como Cup, un torneo de formato reducido en el que disputará dos encuentros de 45 minutos frente al Al-Ula saudí y al Como 1907.

Será una nueva oportunidad para que Íñigo Pérez continúe repartiendo minutos entre toda la plantilla y siga probando diferentes variantes antes del inicio oficial de la temporada.

La concentración italiana está permitiendo al cuerpo técnico avanzar en la construcción de un equipo reconocible, pero también consolidar un vestuario que mezcla experiencia, juventud y mucho talento procedente de Miralcamp.