Hoy, doble ración de Villarreal en la Como Cup: horario y dónde ver en directo los dos partidos

El equipo de Iñigo Pérez afronta este miércoles una intensa tarde-noche de pretemporada con dos partidos de 45 minutos en la Como Cup ante el Al-Ula SC saudí y el conjunto anfitrión; ambos encuentros, como todos los de su fase de preparación, serán televisados en directo

El Villarreal CF afronta este miércoles una de las jornadas más singulares de su pretemporada. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez disputará dos partidos casi consecutivos en la Como Cup, un formato inédito que obligará a los amarillos a competir en dos encuentros de 45 minutos con el objetivo de alcanzar la gran final del torneo.

Será una tarde con doble ración de fútbol para los aficionados groguets, que además podrán seguir ambos compromisos en directo tanto en Teledeporte como mediante la señal en 'streaming' de Como TV, la televisión oficial del Como 1907.

Tras caer ante el Benfica en el primer amistoso del verano y dejar una magnífica imagen frente al PSV Eindhoven con una convincente victoria por 1-3, el Submarino llega a Italia con la intención de seguir creciendo y confirmar las buenas sensaciones mostradas en las primeras semanas de trabajo bajo las órdenes de Iñigo Pérez.

Dos partidos en tres horas

La Como Cup presenta un formato completamente diferente. En lugar de encuentros de 90 minutos, la fase de grupos se disputa en partidos de una única parte (45 minutos). El Villarreal abrirá su participación a las 19:00 horas frente al Al-Ula SC, conjunto saudí que completa el Grupo B. Posteriormente, ambos rivales dejarán paso al duelo entre el Al-Ula y el Como 1907, previsto para las 20:30 horas.

La jornada concluirá a las 22:00 horas con el enfrentamiento entre el Villarreal y el equipo anfitrión dirigido por Cesc Fábregas, un encuentro que podría resultar decisivo para conocer qué equipo accede a la gran final.

Con únicamente 45 minutos para decidir cada compromiso, el margen de error será prácticamente inexistente. Además, si alguno de los partidos concluye con empate, el vencedor se decidirá directamente en una tanda de penaltis, un detalle que puede resultar determinante en la clasificación final del grupo.

Solo vale terminar primero

El objetivo del conjunto amarillo es claro: finalizar como líder del Grupo B. Únicamente el primer clasificado obtendrá el billete para disputar la final del próximo sábado 1 de agosto, que ya recuperará el formato habitual de 90 minutos. El rival saldrá del Grupo A, compuesto por el Crystal Palace, el Lens y el Famalicão.

En caso de no conseguir la primera posición, el Villarreal volverá a jugar el viernes para disputar el encuentro por el tercer y cuarto puesto o el partido por la quinta plaza, dependiendo de su clasificación final.

Más allá de la clasificación o no, la cita permitirá a Iñigo Pérez continuar repartiendo minutos entre una plantilla que sigue cogiendo ritmo en la concentración en Italia. El técnico ya ha demostrado en los primeros amistosos que quiere involucrar a prácticamente todos los futbolistas disponibles, algo que volverá a repetirse este miércoles con dos partidos tan exigentes y separados únicamente por unas horas.

Teledeporte y Como TV ofrecerán los dos encuentros

Los aficionados del Villarreal no tendrán problemas para seguir la participación de su equipo en la Como Cup. Los dos partidos de este miércoles podrán verse en directo y en abierto a través de Teledeporte, que retransmitirá tanto el encuentro de las 19:00 horas frente al Al-Ula como el de las 22:00 horas ante el Como 1907.

La cadena pública también emitirá el siguiente compromiso del Villarreal en el torneo, ya sea la final del sábado en caso de clasificarse como primero de grupo o el encuentro de consolación previsto para el viernes. El club amarillo cumple así con su promesa de que todos los encuentros serían retransmitidos en directo.

Además, quienes prefieran seguir la señal oficial del torneo también podrán hacerlo mediante Como TV, la televisión oficial del conjunto italiano, que ofrecerá en 'streaming' todos los partidos de la competición.