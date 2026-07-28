Mourinho vuelve a por Renato Veiga como sustituto de Raúl Asencio

El Real Madrid reactiva el seguimiento sobre el central portugués del Villarreal CF, aunque su incorporación dependerá de la salida del canterano; el técnico luso considera prioritario reforzar el eje de la defensa y el futbolista amarillo es uno de los favoritos en la agenda madridista

El nombre de Renato Veiga irrumpe con fuerza nuevamente en la actualidad del mercado de fichajes. El central del Villarreal CF figura otra vez en la nómina de futbolistas que sigue muy de cerca el Real Madrid, que continúa explorando el mercado en busca de un defensa zurdo capaz de elevar el nivel de una zaga que José Mourinho todavía considera susceptible de mejora.

Según informa el periodista Ben Fernandes Santos, el internacional portugués forma parte de la lista de candidatos que maneja la dirección deportiva madridista. Eso sí, cualquier movimiento quedaría condicionado a una salida previa ya que el club blanco únicamente abordará la incorporación de un nuevo central si Raúl Asencio abandona el Santiago Bernabéu este mercado estival.

El Villarreal tendrá que permanecer en alerta ante esta situación. Por el momento no existe negociación entre clubes ni oferta alguna sobre la mesa, pero el interés del Real Madrid vuelve a colocar a Renato Veiga en el escaparate apenas un año después de aterrizar en La Cerámica.

Mourinho quiere otro central zurdo

Pese a las incorporaciones realizadas durante el verano, José Mourinho no considera cerrada la planificación del Real Madrid. El club blanco tiene muy avanzada la contratación de Yan Diomande y el gran objetivo para el centro del campo es Rodri Hernández, pero el técnico luso entiende que todavía existe margen para reforzar el centro de la defensa pese al fichaje consumado de Ibrahima Konaté. La búsqueda se centra en un perfil muy específico: central zurdo, joven, con capacidad para sacar el balón jugado y mucho margen de crecimiento. En ese encuadre aparece Renato Veiga.

El portugués reúne muchas de las condiciones que busca el entrenador blanco. A sus 22 años ya acumula experiencia en competiciones de máximo nivel, posee una gran capacidad física, domina el juego aéreo y destaca por su polivalencia, ya que también puede desenvolverse como lateral izquierdo o mediocentro defensivo. Sin embargo, la operación no dependerá únicamente del interés. En Valdebebas tienen claro que antes deberá producirse la salida de Raúl Asencio para liberar espacio en una plantilla que actualmente considera cubierta esa demarcación.

El Villarreal quiere convertirle en un pilar del proyecto

La noticia llega cuando Renato Veiga apenas empieza a asentarse en el Villarreal. El club amarillo realizó una importante apuesta por el internacional portugués el pasado mercado estival pagando 24,5 millones de euros por él al Chelsea y le vinculó con un contrato de larga duración hasta junio de 2032, convencido de que puede convertirse en uno de los líderes defensivos del nuevo proyecto.

En La Cerámica existe plena confianza en el potencial del zaguero. Su llegada respondió al deseo de rejuvenecer la defensa con un futbolista preparado para competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones. Precisamente por ello, el 'Submarino' no contempla desprenderse de uno de los fichajes llamados a marcar diferencias desde el primer día. Salvo una oferta completamente fuera de mercado, la intención de la entidad amarilla pasa por construir el nuevo proyecto defensivo alrededor del internacional portugués.

Un perfil muy cotizado en Europa

El seguimiento del Real Madrid no hace sino confirmar el cartel que Renato Veiga ha adquirido estos últimos meses. El defensor luso lleva tiempo despertando el interés de varios clubes importantes del continente gracias a unas condiciones que escasean en el mercado. No abundan centrales zurdos de su edad, con su físico y capacidad para iniciar el juego desde atrás. Esa combinación le convierte en un futbolista especialmente atractivo para equipos que buscan dominar los partidos desde la posesión sin renunciar a contundencia defensiva.

Con tan solo 22 años a pesar de que parece un veterano, se le considera un futbolista en plena evolución, lo que incrementa todavía más su valor de mercado. Su cotización se sitúa ahora en los 30 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Todo depende de Raúl Asencio

Por ahora, el posible interés del Real Madrid se mantiene en una fase de seguimiento y planificación. No hay conversaciones con el Villarreal ni movimientos formales para intentar su incorporación. La prioridad en las oficinas del Santiago Bernabéu pasa por resolver primero el futuro de Raúl Asencio. Solo una salida del central español abriría la puerta a la llegada de otro defensa durante este verano.

Mientras tanto, Renato Veiga acaba de incorporarse al trabajo tras las vacaciones y seguirá centrado en completar su preparación con el Villarreal con la misión de ser el titular indiscutible y referente de la defensa de Iñigo Pérez. Ahora bien, eso no impedirá que su nombre continúe apareciendo en la agenda de algunos de los grandes clubes europeos hasta el cierre del mercado estival.