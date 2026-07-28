Iñigo Pérez elige a los dos canteranos que darán el salto al primer equipo

Carlos Maciá y Alassane Diatta se han convertido en las grandes revelaciones de la pretemporada del Villarreal CF; el nuevo técnico amarillo considera que son dos centrocampistas preparados para formar parte de la primera plantilla en una temporada marcada por la máxima exigencia de disputar tres competiciones

A falta de fichajes, la pretemporada del Villarreal CF está dejando señales evidentes de los siguientes pasos que van a darse. Cierto es que la 'operación salida' sigue abierta, pero Iñigo Pérez ya ha tomado una de las decisiones más importantes de cara al nuevo curso: Carlos Maciá y Alassane Diatta han convencido al técnico navarro y ambos formarán parte de la dinámica del primer equipo durante la temporada 2026/2027.

No es una apuesta basada únicamente en el futuro. Es una decisión sustentada en el rendimiento. Los dos centrocampistas han respondido con personalidad en los primeros amistosos del verano, hasta el punto de ser titulares tanto frente al Benfica como ante el PSV Eindhoven, una declaración de intenciones que difícilmente puede interpretarse como una simple prueba.

En un curso en el que el Villarreal deberá competir en LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League, el entrenador quiere una plantilla amplia y con muchas variantes. Pues bien, considera que dos de ellas ya las tiene en casa.

Maciá y Diatta convencen desde el primer día

La irrupción de ambos no ha sido fruto de la casualidad. Desde el inicio de la concentración han mostrado un nivel muy alto y han respondido a las exigencias del nuevo cuerpo técnico. Aunque ocupan la misma demarcación, sus características son diferentes y perfectamente compatibles. Carlos Maciá representa el orden, la pausa y la inteligencia táctica. Alassane Diatta aporta potencia, recorrido y una capacidad física que le permite abarcar mucho terreno.

Esa complementariedad es uno de los aspectos que más ha seducido a Iñigo Pérez. El técnico pretende construir un equipo intenso, agresivo tras pérdida y capaz de dominar desde el balón. Ambos perfiles encajan a la perfección en esa idea. Con Pape Gueye y Santi Comesaña como referentes de la medular, el Villarreal gana dos alternativas de enorme presente y proyección total.

Carlos Maciá acelera todos los plazos

Si hay un futbolista que ha derribado cualquier previsión dentro del club ese es Carlos Maciá. El ilicitano todavía no ha cumplido la mayoría de edad, pero juega con la naturalidad de un veterano. El club siempre ha apostado por él y no lo ha escondido. Roig Negueroles reconoció públicamente que considera que es un futbolista que terminará defendiendo el escudo de la selección española absoluta y que, si jugase en River Plate, ya tendría un precio de 30 millones de euros. No era una exageración.

El Villarreal ha señalado a este joven de Elche como la nueva punta de lanza de su cantera y la apuesta es completamente decidida, tanto que están dispuestos a saltarse tantos pasos como sea necesario en su formación para que alcance el primer equipo lo más pronto posible, cuando crean necesario.

Iñigo Pérez coincide en que ese momento es ahora. Su capacidad para interpretar el juego, recibir bajo presión y dar continuidad a la circulación le convierten en un mediocentro muy difícil de encontrar a su edad. Además, destaca por su inteligencia posicional, su lectura defensiva y una personalidad impropia de un futbolista que todavía está en edad juvenil.

La confianza del Villarreal en su progresión quedó reflejada hace apenas unos días con su renovación hasta junio de 2031. El club amplió dos temporadas un contrato que ya finalizaba en 2029, blindando así a una de las mayores joyas de Miralcamp. La apuesta es absoluta y la pretemporada no ha hecho más que reforzar esa convicción.

Diatta se gana un sitio y frena su posible salida

El caso de Alassane Diatta también ha dado un giro radical en los últimos días. Hasta el comienzo de la pretemporada, la posibilidad de una cesión parecía una opción muy real para que continuara acumulando minutos en el fútbol profesional. De hecho, el Girona ha mostrado interés en hacerse con sus servicios a préstamo después de su descenso a Segunda División. Sin embargo, el rendimiento del senegalés está obligando al Villarreal a replantearse su situación y todos coincide en que la tercera categoría del fútbol español ya se le queda muy pequeña.

Diatta está siendo uno de los futbolistas más destacados del verano. Su despliegue físico, su agresividad defensiva y su capacidad para conducir metros con balón ofrecen un perfil muy distinto al del resto de centrocampistas de la plantilla. Además, lejos de ser únicamente un jugador de músculo, el africano ha demostrado tener criterio con la pelota, capacidad para romper líneas de pase y personalidad para asumir responsabilidades en la construcción del juego.

Salvo giro inesperado en la planificación deportiva, Iñigo Pérez ha decidido contar con él para el primer equipo antes que buscarle minutos lejos de La Cerámica.

Una apuesta que encaja con la filosofía del Villarreal

La irrupción de Maciá y Diatta también representa el modelo de club que lleva años defendiendo el Villarreal. La entidad amarilla continúa encontrando en Miralcamp una fuente inagotable de talento y vuelve a demostrar que la cantera no solo sirve para abastecer al filial, sino también para nutrir al primer equipo cuando el nivel competitivo lo permite.

Las salidas de Dani Parejo y Thomas Partey han abierto espacio en la medular, mientras que la cesión de Dani Requena al Levante también ha despejado el camino para que aparezcan nuevos protagonistas.

El Villarreal sigue pendiente del mercado y no se descarta la llegada de algún centrocampista antes del cierre de la ventana de fichajes. Sin embargo, el rendimiento de Maciá y Diatta ha reducido notablemente la necesidad de acudir con urgencia al mercado. Iñigo Pérez ya tiene dos respuestas dentro de casa.