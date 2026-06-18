Decisión definitiva del Villarreal con el futuro de Thomas Partey

El club no ejecutará su cláusula de renovación y el centrocampista ghanés abandonará La Cerámica el próximo 30 de junio tras una única temporada marcada por la irregularidad, la falta de conexión con la afición y el peso de las polémicas extradeportivas que le han acompañado desde su llegada

El futuro de Thomas Partey ya está decidido. Tal y como adelantó ESTADIO Deportivo, el Villarreal CF ha optado por no ampliar la vinculación del centrocampista ghanés, por lo que finalizará su etapa como jugador amarillo el próximo 30 de junio.

Aunque el futbolista firmó únicamente por una temporada el pasado verano tras finalizar su contrato con el Arsenal, el acuerdo incluía una opción que permitía al Villarreal prolongar automáticamente su estancia durante un año más. Sin embargo, desde los despachos de La Cerámica han decidido no ejercer dicha cláusula puesto que consideran que ha llegado el momento de cerrar esta etapa.

Un rendimiento por debajo de las expectativas

La llegada de Thomas Partey generó una enorme expectación. Sobre el papel, el Villarreal incorporaba a un futbolista con pasado en el Atlético de Madrid, experiencia en la Premier League y varias temporadas siendo una referencia en el Arsenal. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a la esperada.

El internacional ghanés ya llegó muy salpicado por la polémica de una serie de oscuras acusaciones de violación en su país, un hándicap que marcó sobremanera su periplo en Vila-real, una trayectoria que nunca logró despegar ya que en ningún momento logró alcanzar el nivel que le había convertido en uno de los mediocentros más cotizados de Europa.

Su rendimiento fue irregular, las lesiones y los problemas físicos limitaron su continuidad y nunca terminó de convertirse en el líder que se esperaba para la medular amarilla.

Marcelino no encontró al futbolista dominante capaz de marcar diferencias en los grandes partidos. Su aportación quedó muy lejos de la inversión realizada por el club.

Un salario difícil de asumir

Otro de los factores determinantes en la decisión del Villarreal ha sido el económico. Thomas Partey aterrizó como agente libre, pero lo hizo con una de las fichas más elevadas de toda la plantilla. El ghanés se ha mantenido durante toda la temporada entre los futbolistas mejor pagados del vestuario, con unos emolumentos superiores a los cinco millones de euros entre salario fijo y primas.

En una plantilla que necesita optimizar recursos para seguir siendo competitiva en Europa, la relación entre coste y rendimiento ha terminado pesando demasiado en la balanza. La dirección deportiva entiende que mantener una ficha de ese calibre sólo tiene sentido cuando el rendimiento deportivo es diferencial. Y esa situación nunca llegó a producirse.

Una relación fría con la afición

Más allá de lo estrictamente futbolístico, Thomas Partey tampoco logró conectar con la grada de La Cerámica. Desde el primer día, su fichaje estuvo rodeado de debate debido a los procesos judiciales abiertos en Reino Unido, de los que el jugador siempre se ha declarado inocente. El Villarreal defendió públicamente la presunción de inocencia y respaldó su incorporación, pero el contexto acompañó al futbolista durante toda la temporada.

La distancia entre jugador y afición nunca llegó a romperse. Y cuando los resultados sobre el césped tampoco ayudaron, esa falta de identificación se hizo todavía más evidente. El episodio más representativo llegó en el tramo final de la temporada, cuando Partey fue uno de los grandes señalados por la grada tras una actuación muy cuestionada ante el Sevilla FC. Los murmullos y las muestras de desaprobación evidenciaron una fractura que ya era irreversible.

La polémica de Canadá, el último capítulo

El desenlace de su etapa en el Villarreal llega además acompañado por una nueva controversia. Thomas Partey no ha podido disputar el primer encuentro de Ghana en el Mundial de 2026 después de que las autoridades canadienses rechazaran inicialmente su entrada al país al detectar supuestas irregularidades en la información aportada durante el proceso de solicitud del visado.

Este episodio puede dejarle sin disputar un solo encuentro en el Mundial, le sitúa nuevamente en el foco de la polémica y aparece precisamente para volver a recordar sus problemas con la justicia, unas acusaciones que le siguen persiguiendo y que atormentan su carrera como futbolista. Precisamente y por todo ello el Villarreal ya tenía tomada la decisión de no prolongar su contrato.

Un adiós sin ruido

Así las cosas, Thomas Partey pondrá fin a su aventura en el Villarreal dentro de apenas unos días. De hecho, no se descarta que no vuelva a pisar el pueblo castellonense tras su andadura en el Mundial. Su paso por La Cerámica ha dejado sensaciones muy encontradas.

Un año después de su aterrizaje en Vila-real, el club amarillo da por cerrada una etapa breve, discreta y marcada por demasiados condicionantes. Una despedida silenciosa que, en realidad, llevaba meses escribiéndose.