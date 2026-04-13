Thomas Partey niega dos nuevos cargos de violación ante el juez: ya son ocho causas contra él

El jugador del Villarreal viajó a Londres para comparecer en el Southwark Crown Court, donde se declaró no culpable de las nuevas acusaciones que pesan sobre él desde el mes de febrero

Thomas Partey compareció este lunes ante el Southwark Crown Court, en Londres, donde se declaró no culpable de dos nuevos cargos de violación. Los hechos que motivan estas últimas acusaciones se remontan a diciembre de 2020 y, según la investigación judicial, habrían tenido lugar en la capital británica.

Durante la vista, el centrocampista ghanés, de 32 años, negó haber violado en dos ocasiones a una mujer en esas fechas. Se limitó a confirmar su identidad y a responder a las acusaciones sin realizar declaraciones públicas posteriores. Con estos nuevos cargos, que fueron formalizados en febrero de este año, el proceso judicial se amplía considerablemente y complica aún más su situación legal.

Y es que estas imputaciones se han sumado a las ya conocidas desde julio de 2025, cuando Partey fue acusado de cinco delitos de violación y uno de agresión sexual. Esos hechos, según las denuncias, habrían ocurrido entre 2021 y 2022 y afectan a varias denunciantes. En su momento, el futbolista ya se declaró inocente de todos ellos.

El proceso judicial se retrasará hasta 2027

En total, el internacional ghanés se enfrenta ahora a siete cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con cuatro mujeres distintas. El juez Tony Baumgartner acordó que todas las acusaciones se juzguen de forma conjunta, una decisión que responde a la complejidad del caso y al volumen de pruebas y testimonios que deberán analizarse.

Inicialmente, el juicio estaba previsto para noviembre de 2026, pero esta acumulación de cargos podría provocar un retraso significativo. De hecho, el propio magistrado advirtió de que el proceso podría no comenzar hasta enero de 2027, en función de la agenda judicial y del desarrollo de las fases previas.

Mientras tanto, el jugador del Villarreal permanece en libertad bajo fianza, aunque con condiciones estrictas. Entre ellas, destaca la prohibición expresa de contactar con las presuntas víctimas durante todo el procedimiento judicial. La próxima comparecencia del jugador está fijada para el 14 de mayo, en una vista preliminar en la que se abordará el calendario definitivo del juicio y otros aspectos procesales.

Presunción de inocencia: su carrera futbolística, al margen del juicio

El caso continúa su curso en los tribunales del Reino Unido, donde se espera que sea finalmente un juez de instancia superior quien presida el juicio. Todo ello se produce en paralelo a la carrera deportiva del futbolista, que el pasado verano abandonó el Arsenal tras cinco temporadas en la Premier League -firmó por el conjunto londinense en 2020 procedente del Atlético de Madrid en una operación valorada en torno a 45 millones de libras-, para continuar con su carrera deportiva nuevamente en España y convertirse en un refuerzo de altos vuelos del Villarreal, donde optaron por su fichaje haciendo valer la presunción de inocencia del jugador.

Desde su llegada a La Cerámica en 2025, Partey ha seguido compitiendo al máximo nivel y ha disputado más de una veintena de encuentros con el conjunto castellonense. A nivel internacional, sigue siendo un habitual con Ghana y, en principio, se espera que pueda participar en el próximo Mundial pese al avance del procedimiento judicial en su contra si sigue rindiendo al mismo nivel.

El futbolista siempre ha mantenido su postura inicial y se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan hasta la fecha, a la espera de que el caso se resuelva en los tribunales.