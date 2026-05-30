Los cedidos vuelven a La Cerámica: un problema extracomunitario y tres carpetas por cerrar

Carlos Romero es el único que tiene el protagonismo garantizado; el regreso de Thiago Fernández puede suponer un problema importante en la planificación; Ilias Akhomach y Ramón Terrats ya se han despedido de Rayo y Espanyol, respectivamente; y Álex Forés también vuelve a casa

La construcción de la plantilla del Villarreal que competirá la próxima temporada en la Champions League tiene muchas carpetas por cerrar. La dirección deportiva analiza posibles incorporaciones, pero también hay varios nombres propios que vuelven a casa.

Con el mercado en un nivel incipiente, el club amarillo ya tiene cinco 'fichajes' internos confirmadas: Carlos Romero, Ilias Akhomach, Thiago Fernández, Ramón Terrats y Álex Forés vuelven a La Cerámica y obligan al club a tomar decisiones.

Situaciones muy diversas

Algunos parten con relativa ventaja para quedarse, otros deberán convencer a Iñigo Pérez durante la pretemporada y alguno tendrá que buscarse un nuevo destino lejos de La Cerámica. En cualquier caso, todos ellos vuelven a situarse en el escaparate en un momento clave para un Villarreal que afronta una temporada exigente y marcada por una nueva participación en la Liga de Campeones.

Carlos Romero vuelve con papel protagonista

Carlos Romero regresa al Villarreal tras dos temporadas de cesión en el RCD Espanyol, donde ha terminado de consolidarse como uno de los laterales izquierdos más fiables y completos del campeonato. Su rendimiento en Primera División no ha pasado desapercibido: 71 partidos oficiales en dos campañas, ocho goles y un crecimiento constante que le ha permitido volver a Vila-real como un jugador ya hecho para la élite.

El club amarillo ya ha vuelto a presentarlo y además tras una renovación que prolonga dos temporadas más la vinculación del lateral valenciano, que tenía contrato hasta 2029 y pasa ahora a estar ligado al Villarreal hasta 2031. Un blindaje que refleja la confianza absoluta en un futbolista que ha crecido fuera, pero que vuelve con un estatus completamente distinto.

Thiago Fernández y una plaza que obliga a decidir

Si hay un regreso que puede tener consecuencias directas en la planificación deportiva, ese es el de Thiago Fernández. El argentino aterrizó en Villarreal procedente de Vélez Sarsfield como una de las grandes apuestas de futuro tras recuperarse de una lesión de larga duración. Llegó en enero y salió inmediatamente cedido al Real Oviedo para acumular minutos y volver a sentirse futbolista.

La experiencia ha sido positiva pese al descenso del cuadro asturiano. El extremo firmó cuatro asistencias en 16 partidos durante la segunda vuelta y, sobre todo, confirmó que vuelve a estar en plenitud física.

Ahora regresa a La Cerámica con contrato hasta 2031, pero también con una circunstancia que obliga al Villarreal a estudiar cuidadosamente la composición de la plantilla: ocupa plaza de extracomunitario.

La gestión de las licencias será uno de los asuntos a resolver durante el verano y el futuro inmediato del argentino podría depender también de esa cuestión administrativa ya que el máximo permitido de extracomunitarios son tres plazas y en estos momentos tiene en plantilla a Alex Freeman, Tajon Buchanan y Thomas Partey.

Ilias Akhomach se despide del Rayo

Otro nombre que vuelve a la actualidad amarilla es el de Ilias Akhomach. El extremo ha puesto punto final a su cesión en el Rayo Vallecano y ya se ha despedido públicamente del club madrileño.

El futbolista, que llegó a Vallecas en el mercado invernal en busca de continuidad, disputó 16 encuentros, anotó un gol y repartió tres asistencias. Además, formó parte de un equipo que rozó un hito histórico al alcanzar la final de la Conference League.

"Ha sido un viaje corto, pero que me marcará para siempre", escribió el jugador en sus redes sociales. "Llegué en enero con una ilusión enorme y me voy con el orgullo de haber defendido estos colores".

A sus 22 años, Akhomach sigue siendo uno de los jugadores más interesantes del Villarreal. Tras superar una grave lesión de rodilla y recuperar sensaciones en Vallecas, afronta ahora un verano trascendental para definir cuál será su papel dentro del club.

Terrats y Forés también vuelven a casa

El centrocampista catalán ha cerrado su etapa en el Espanyol tras una temporada en la que disputó 29 partidos oficiales. El acuerdo entre ambos clubes contemplaba una opción de compra que finalmente no se ejecutará, por lo que el futbolista vuelve a pertenecer plenamente al Villarreal.

Terrats ya se ha despedido de la afición perica, agradeciendo la oportunidad de vestir una camiseta que siempre consideró especial por sus raíces personales.

Por su parte, Álex Forés también vuelve tras finalizar su préstamo en el Real Oviedo. El delantero tiene un año más de contrato con el Villarreal y continúa siendo uno de los atacantes con mayor proyección de la cantera.

Buscará aprovechar la pretemporada para ganarse un hueco o encontrar un destino que le permita seguir creciendo.