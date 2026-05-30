Kadir Barría, la joya panameña que monitoriza el Villarreal en el mercado sudamericano

El club castellonense valora una inversión de futuro en este potente delantero que estuvo en la órbita del Betis y que ahora tiene un gran mercado en Inglaterra y Arabia Saudí

El Villarreal CF vuelve a peinar el mercado internacional en busca de jóvenes talentos con capacidad para convertirse en activos importantes de su futuro, una estrategia que forma parte del ADN de la entidad amarilla desde hace años y que vuelve a poner énfasis en el mercado sudamericano.

El último nombre en aparecer en la órbita grogueta es el de Kadir Barría, delantero panameño de tan solo 18 años que milita en el Botafogo brasileño.

Kadir Barría, una opción con mucho futuro

Según informa Cadena SER Castellón, el 'Submarino' sigue muy de cerca la evolución de Kadir, una de las mayores promesas del fútbol panameño. La deportiva amarilla monitoriza su progresión y valora la posibilidad de dar un paso adelante para intentar su incorporación en el futuro, aunque la operación se presenta compleja debido a una creciente competencia internacional.

Barría es uno de esos perfiles que encajan a la perfección en la política de captación del Villarreal: joven, con margen de crecimiento, presencia internacional y potencial para multiplicar su valor en los próximos años.

Una irrupción que no ha pasado desapercibida

A pesar de su juventud, el atacante ya ha comenzado a dejar huella en el primer equipo de Botafogo. Sus primeros partidos en la élite brasileña han servido para confirmar las expectativas que existían alrededor de un futbolista que lleva años siendo señalado como una de las grandes esperanzas del fútbol panameño.

Los informes realizados al futbolista destacan su velocidad, su capacidad para atacar espacios y una tremenda facilidad para generar peligro en área rival.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, asciende a dos millones de euros. De hecho, el Villarreal no es el único equipo que ha tomado nota de su situación.

Kadir estuvo en el radar del Betis hace meses y ahora hay varios clubes de la Premier League los que figuran entre los interesados y podrían plantear ofertas de una magnitud económica muy difícil de igualar para la entidad castellonense.

Un contrato blindado hasta 2029

Uno de los principales obstáculos para cualquier pretendiente es la posición de fuerza con la que negocia Botafogo.

El club brasileño renovó recientemente a Kadir Barría y lo tiene vinculado hasta diciembre de 2029, un contrato de larga duración que le permite controlar cualquier posible negociación desde una situación privilegiada.

En Brasil incluso se ha informado del interés de clubes saudíes dispuestos a realizar importantes desembolsos para hacerse con sus servicios. Algunas informaciones en centroamérica apuntan a propuestas cercanas a los seis millones de euros procedentes de Arabia Saudí, mientras que desde Inglaterra se especula con cifras aún superiores.

Esta supuesta competencia solo contribuye a elevar el valor de una operación que, a día de hoy, parece solo reservada a clubes con un importante músculo financiero.

El modelo Villarreal

Sin embargo, si hay un club capaz de detectar talento antes de que explote definitivamente, ese es el Villarreal. La entidad amarilla ha construido buena parte de su crecimiento deportivo sobre la apuesta por futbolistas jóvenes que posteriormente han terminado consolidándose en la élite europea. El último ejemplo de ellos fue el fichaje de Thiago Fernández, jugador cedido posteriormente al Real Oviedo que regresará a la disciplina amarilla para iniciar la pretemporada.

La clasificación para la próxima edición de la Champions League también supone un atractivo añadido para cualquier promesa emergente que contemple dar el salto al fútbol europeo.

A la espera de su gran salto

Curiosamente, Barría se quedó fuera de la lista definitiva de Panamá para el Mundial de 2026, aunque permanece como uno de los jugadores en reserva y todavía mantiene opciones de incorporarse a la convocatoria en caso de cualquier contratiempo de última hora.

Esa circunstancia no ha frenado en absoluto el interés. Su nombre sigue ganando fuerza y el Villarreal permanece atento. Kadir Barría reúne muchos de los requisitos que busca habitualmente la secretaría técnica grogueta. El seguimiento existe y el interés es real.