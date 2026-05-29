Dani Ceballos hace saber al Betis su interés en volver este verano: pros y contras de la operación

Por enésima ventana de transferencias consecutiva, el nombre del utrerano vuelve a asociarse a su ex equipo, que disputará la próxima temporada una Champions League que el mediocentro ha ganado en tres ocasiones

El 'culebrón Dani Ceballos' se eterniza en el Real Betis. Prácticamente cada semestre desde su azarosa salida en el verano de 2017, el regreso del 'hijo pródigo' ha copado titulares sin una consumación. Algunas veces con más argumentos que otras, el nombre del utrerano, que no ha dejado de tender puentes y lanzar guiños a sus ex, se ha vinculado con un club verdiblanco que, sobre todo por sus limitaciones económicas, no ha podido acometer la operación, que se frustró en 2021 por el límite salarial y la prioridad de contratar a Héctor Bellerín, pero también en 2023 por su renovación con el Real Madrid y, un año más tarde, por las altas exigencias merengues, lo que derivó en la apuesta por otro retorno, el de Giovani Lo Celso.

Según avanza 'ABC de Sevilla', el '19' blanco habría hecho saber ya a los heliopolitanos que saldrá este verano y que desea regresar a casa, abriéndose ahora un periodo de reflexión en La Cartuja para valorar una gestión que, incluso con un esfuerzo por parte de todos, supondría un desembolso elevado. Ya quedó claro que la prioridad para Manu Fajardo y Manuel Pellegrini será la contratación de un lateral izquierdo y un delantero centro, aunque el chileno ha pedido un paso al frente en lo económico para mejorar en todas las líneas, especialmente la defensiva, con lagunas detectadas en ambos costados (en el derecho, en parte, por la decisión de que Aitor Ruibal juegue más en zonas de ataque) y el eje.

Los pros del fichaje de Ceballos por el Betis

Sentido de pertenencia : pese a que también pasó (entre 2004 y 2009 ) por los escalafones inferiores del Sevilla FC , ha demostrado siempre su amor por los colores verdiblancos, con innumerables guiños , con ocasión de los derbis o no necesariamente.

: pese a que también pasó (entre y ) por los escalafones inferiores del , ha demostrado siempre su amor por los colores verdiblancos, con innumerables , con ocasión de los derbis o no necesariamente. Calidad : no está especialmente sobrado de clase el centro del campo verdiblanco, con Isco Alarcón y Giovani Lo Celso quizás como excepciones, aunque el utrerano es perfectamente compatible con ambos, pues puede actuar en la 'sala de máquinas' del doble pivote.

: no está especialmente de clase el centro del campo verdiblanco, con y quizás como excepciones, aunque el utrerano es perfectamente compatible con ambos, pues puede actuar en la 'sala de máquinas' del doble pivote. Experiencia en Europa : Dani Ceballos lleva jugando ininterrumpidamente competiciones continentales desde que se marchó del Real Betis hace nueve años, participando siempre en Champions League con el Real Madrid (ganando, además, las ediciones 17/18 , 21/22 y 23/24 ) y la Europa League en sus dos campañas de cesión al Arsenal .

: lleva jugando ininterrumpidamente competiciones continentales desde que se marchó del hace nueve años, participando siempre en con el (ganando, además, las ediciones , y ) y la en sus dos campañas de cesión al . Canterano para la UEFA : el mediocentro puede ocupar una de las cuatro plazas que exige el máximo organismo del fútbol europeo en la lista A de jugadores formados en el Real Betis; si el curso pasado figuraron en ella Junior Firpo, Álvaro Valles y Adrián San Miguel, la marcha del portero de Su Eminencia deja una vacante.

Los contras del fichaje de Ceballos por el Betis