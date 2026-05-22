Adrián confirma no ya su adiós a Heliópolis, sino su retirada: "En el lugar al que pertenezco"

Agradecido a la que considera su "familia", se muestra autocrítico ("he parado, he fallado, he sido capitán") y pide a la afición que nunca abandone a un equipo al que ha "levantado desde la grada", llevándose muy dentro recuerdos tras eliminar a la Fiorentina y de la final de Breslavia

El todavía cancerbero del Real Betis Adrián San Miguel, que esta semana pactó con el club su salida a fecha 30 de junio tras no cumplir con el requisito de un número mínimo de partidos (11) para renovar automáticamente por una tercera temporada, ha anunciado este viernes que, además de dejar la entidad de sus amores, se retira del fútbol en activo. Una decisión meditada que supone poner el broche con 39 años a una dilatada carrera que se inició en la elite en la 2013/2014, promocionando al primer equipo verdiblanco. Luego, defendió los arcos de West Ham y Liverpool, logrando siete títulos con este último, para volver a casa en 2024 para este 'last dance' que también deslizó Manuel Pellegrini durante la rueda de prensa previa al duelo con el Levante UD, donde podría tener un gesto con el de Su Eminencia.

"Hola, béticos. Hola, béticas. En mi carrera he ganado títulos, he competido contra grandes jugadores y he sido compañero de otros aún mejores. He parado penaltis, he marcado goles y me llamó mi selección. He conseguido logros que aquel chiquillo de Su Eminencia, al que sus padres, después de trabajar toda la semana en la frutería, llevaban a pegar barrigazos en campos de tierra, jamás habría podido soñar. En el Betis he corrido como Rocky, tuve que negociar con Don Manuel, he parado, he fallado, he sido capitán, he intentado dar lo mejor de mí en el campo y en el banquillo, me he preocupado por apoyar a compañeros en lesiones o malos momentos, he hablado con los canteranos que son nuestro futuro y he pinchado temazos como el 'Freed From Desire', que sonaba en el vestuario del Liverpool, para celebrar nuestras alegrías", comienza la carta pública del veterano arquero.

"Ya sabéis que éste será mi último partido como portero del Betis, pero os quiero anunciar que en las últimas horas he decidido que éste también sea mi último partido como jugador de futbol. Me retiro en el lugar al que pertenezco. Hace dos años, en mi presentación, os dije "ojalá podamos conseguir cosas bonitas". Y ahora recuerdo el recibimiento en la rampa del parking tras la Fiore; partidos en los que nos habéis levantado desde la grada; la manera en la que llenasteis Breslavia haciendo malabares con los vuelos y los turnos por nuestra primera final europea, clasificarnos para Champions tras 21 años... Así que creo que sí, que conseguimos cosas bonitas y, sobre todo, creo que hemos sembrado para que vengan aún más", continúa Adrián San Miguel.

Una última petición de San Miguel a los béticos

"Y, en esto, os tengo que pedir algo: el Betis tiene que seguir creciendo, así que, por favor, que siempre haya alguno de vosotros gritando a los nuestros aquello que en cada vídeo pido yo: "¡Seguimos, seguimos!". Béticos, béticas, os quiero, sois la banda del campeón, la mejor afición del mundo... y mi familia. Nos vemos este sábado. Adrián San Miguel", concluía este viernes por la noche un comunicado que seguramente ha costado lo suyo al de Su Eminencia, que ha conseguido un sinfín de interacciones positivas y borrado cualquier atisbo de protesta de un sector de la afición que hablaba de no despedirle con los aplausos que merece.