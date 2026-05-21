Decisión definitiva con Adrián San Miguel: no seguirá como tercer portero en la 26/27

El cancerbero de Su Eminencia, de 39 años, se marcha tras dos temporadas en una segunda etapa que no prolongará; podría despedirse este sábado ante el Levante si Manuel Pellegrini tiene un gesto con él, mientras que no está claro si colgará las botas para incorporarse al 'staff' del chileno

Aunque en principio las partes habían quedado para hablar y discutirlo la próxima semana, finalmente Adrián San Miguel no continuará en el Real Betis como tercer portero en la temporada 26/27, poniendo fin, de esta forma, a una segunda etapa (tras la inicial, cuando promocionó en la 12/13 y se marchó al West Ham como agente libre) que ha durado dos ejercicios, en los que compitió con Rui Silva y Fran Vieites en la 24/25 (con 26 encuentros en su haber, sobre todo desde la marcha al Sporting CP del luso en el mercado invernal, final de la Conference League incluida) y con Álvaro Valles y Pau López en la 25/26.

Con sólo cinco participaciones en la Copa del Rey, que podrían ser seis si Manuel Pellegrini le permite despedirse sobre el verde este sábado 23 de mayo ante el Levante UD en la última jornada del presente curso, el de Su Eminencia no ha cumplido los requisitos mínimos para extender su contrato, por lo que la decisión dependía de la entidad y de sus planes para la campaña venidera, cuando el primer equipo regresa a la Champions League 21 años después de su estreno en la 05/06, que fue, además, el de cualquier conjunto andaluz en la máxima competición continental de clubes.

Su futuro, ligado a la entidad verdiblanca, aunque todavía por aclarar

Cuando se consumó el retorno a La Palmera de Adrián San Miguel, el compromiso entre las partes se plasmó en un contrato por dos temporadas con una tercera opcional sujeta a un número determinado de encuentros que no ha jugado ni puede alcanzar ya (11 según algunas fuentes). Además, se habló de que, tras su retirada, el meta hispalense se quedaría en el 'staff' de Manuel Pellegrini o el técnico que estuviera con un rol no determinado y que, salvo sorpresa, no será el de entrenador de porteros, ocupado por Toni Doblas. Resta conocer no ya el cargo, sino si el de Su Eminencia colgará o no inmediatamente las botas.

Se busca sustituto: Manu González, Guilherme Fernandes o un fichaje

El Real Betis ha decidido prescindir de Adrián San Miguel y, ahora, deberá reconfigurar una demarcación, la portería, para la que Manuel Pellegrini siempre insiste en contar con tres efectivos. Seguirán Álvaro Valles y Pau López, con los que técnicos y directivos están moderadamente satisfechos, pero falta por saber quién será el tercero en discordia. Una alternativa que gusta mucho es la de Manu González, aunque, con 19 años recién cumplidos, no se cortaría su trayectoria, tratando de que alternara primer equipo y filial.

También podría permanecer en el Betis Deportivo el de Isla Mayor y cubrir esa función Guilherme Fernandes, que no será adquirido en propiedad por el Real Valladolid al no cumplirse ninguna de las exigencias presupuestadas (ascenso a Primera división de los pucelanos y jugar un determinado número de encuentros). Por último, la solución podría estar fuera en forma de fichaje, aunque se trata de la opción con menos respaldo en estos momentos en La Cartuja.