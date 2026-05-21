Antony lanza un contundente mensaje para negar su operación: "Hablan cosas que no saben"

El brasileño confirma lo apuntado meses atrás por ESTADIO Deportivo. Ha acabado la campaña bastante bien de de su pubalgia y ha optado por un tratamiento conservador en lugar de pasar por el quirófano

Como adelantó ESTADIO Deportivo allá por el mes de febrero, Antony Matheus dos Santos no tiene programado pasar por el quirófano para someterse a una operación que solucione los problemas de pubalgia que ha padecido durante la presente temporada. En su lugar, se apostará por un tratamiento conservador, pues el brasileño ha acabado el curso bastante bien físicamente, a falta del partido ante el Levante, y en el seno del club entienden que no hará falta recurrir a una intervención.

Antony lo deja claro: "Me siento muy bien"

Al respecto, el propio extremo paulista ha sido cuestionado por ello a la salida del entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, mostrando su malestar por las informaciones que siguen apuntando a una operación que no se contempla a día de hoy. "La gente la verdad habla cosas que no sabe. Tengo que poner un punto final a eso porque la verdad me siento muy, muy, muy bien. Las personas siempre hablan las cosas que no saben", insistió con rostro serio.

Pese a ello, no quiso responder el ex del Manchester United a la pregunta directa sobre su posible intervención, marchándose en su coche sin hacer más declaraciones. En este sentido, desde el club han aclarado que en caso de que finalmente se optase por esa vía, se trataría de una operación de carácter menor y conllevaría una recuperación rápida, aunque en estos momentos se encuentra basta bien.

La ausencia de Antony en la lista de Brasil para el Mundial

Antes de todo ello, además, Antony se refirió a su ausencia en la convocatoria definitiva de la selección de Brasil para el Mundial que se disputará desde el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Tras jugar 16 partidos con la 'Canarinha', el último de ellos en 2023, el bético estaba en la prelista junto a su compañero Natan, pero ninguno de ellos ha pasado el corte de Carlo Ancelotti, que ya lo citó para su estreno al frente del combinado brasileño el pasado mes de junio, si bien lo dejó sin minutos.

Al respecto, el extremo ya mostró su decepción a través de las redes sociales tras confirmarse su ausencia en la cita mundialista, recalcando este jueves que tenía mucha ilusión por estar en la misma y que ha hecho todo lo posible para conseguirlo, por lo que no hay nada de lo que arrepienta. "Yo quería estar, pero es parte de la vida. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Y bueno, seguir animando a nuestra selección", señaló.

Además, Antony dejó claro que no le recrimina nada Ancelotti. "No digo que sea injusto porque tiene muchos jugadores que tienen mucha calidad. Pero como he dicho y repito, estoy muy orgulloso porque he hecho muchas cosas, por más que tenía molestias y tal, me siento muy bien. No he hablado con él, pero seguiré animando a nuestra selección", insistió.

El ex bético Luiz Henrique, ahora en el Zenit de San Petersburgo, y el jovencísimo Rayan, del Bournemouth, son quienes han cerrado el paso a la estrella verdiblanca en una selección en la que la gran novedad la representa el regreso de Neymar tras casi tres años fuera. Pese a ello, Antony no cree que sea ninguna 'locura' la presencia del ex del FC Barcelona a sus 34 años. "No me sorprendió. Neymar es un crack, es un gran jugador", sentenció.

Los números de Antony en el Real Betis

Seis goles y cuatro asistencias en 15 partidos con el Santos son el aval del ex azulgrana, que regresó a los terrenos de juego en febrero tras una lesión de rodilla. A '7' verdiblanco, en cambio, no le han bastado sus 14 tantos y 10 pases de gol entre LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey para ganarse el mismo privilegio de volver a una selección que se enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití en el grupo C y que, como es habitual, partirá entre las favoritas a hacerse con el Mundial.