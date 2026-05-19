Se conocen nuevos detalles del Nuevo Benito Villamarín: una grada al estilo 'Sadar', un hotel de relevancia y la autofinanciación

El Nuevo Benito Villamarín sigue siendo el gran sueño de todos los béticos y, en el día de hoy, se han conocido nuevos detalles para que el regreso a casa sea el más cómodo y mejor posible

La temporada 25/26 ha sido histórica para el Real Betis. La entidad, finalmente, volverá a la Champions League 21 años después, un logro poco imaginable hace unos años y que se ha conseguido gracias a una estabilidad que ha dotado al equipo verdiblanco de la capacidad de poder acceder a este importante logro. El crecimiento del Betis en muchos estamentos es evidente, mostrándose esto también en la que es su casa, el Benito Villamarín. El club se ha visto obligado a mudarse a La Cartuja durante este y los próximos años mientras que se ejecuta la reforma integral de la casa de todos los béticos.

Muchos son los aficionados que cuentan los días para volver y es que, a pesar de algo de retraso respecto a los plazos previstos, se van siguiendo los pasos que se desgranaron en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado mes de diciembre. En ESTADIO Deportivo, hemos ido informando de todos los avances y, hace apenas unos días, contábamos que ACCIONA es la encargada de llevar a cabo esa primera fase, sumándose también a un estudio conjunto con el club para siguientes pasos.

En esta ocasión, los medios de comunicación han tenido la oportunidad de entrar al Villamarín y conocer de primera mano la situación del estadio, con varias novedades que van mostrando el avance exponencial de las obras.

Se sigue avanzando en la obra con estimaciones para otoño

El Nuevo Benito Villamarín se encuentra ahora mismo en la primera fase de excavación, con la presencia de máquinas pantalladoras que están excavando aún más fondo. Ahora mismo, existe en paralelo un proceso colaborativo que se extenderá en los próximos meses. Este consiste en crear una comisión de trabajo entre ACCIONA y el Betis para ir revisando el proyecto punto por punto, todo con la idea de poder reducir el coste evitando que la calidad se resienta.

Se está procediendo a la excavación del parking y de la zona del edificio anexo. En otoño, se prevé que esté hecho el cajón del parking y se empiece a desarrollar la estructura de la grada de Preferencia. La idea es respetar el aforo en torno a los 60.000 espectadores, aumentando de esta forma la capacidad del Benito Villamarín.

Una grada de Supporters, al estilo de 'El Sadar'

Uno de los aspectos interesantes es ver la posibilidad de reforma en la grada de Gol Sur. Una de las ideas es que pueda lucir como la grada del Sadar, el estadio de CA Osasuna, con asientos de pie, totalmente unificada y que dé aún más sensación de Bombonera.

El hotel, una de las joyas del edificio anexo

También se ha querido analizar la situación del edifico anexo que irá unido al Benito Villamarín. Se espera que el hotel que se encuentre en ese edificio ocupe cerca del 80% del espacio. Ahora mismo, hay intereses de grandes cadenas en hacerse con ese hotel, siendo estas extranjeras. Se han presentado cerca de seis ofertas y, ahora mismo, hay tres en el proceso final. Ese espacio que ocupará dependerá también de lo que quiera cada empresa hotelera.

Entre otros negocios estimados, se prevé empresas de clínicas estéticas, un negocio complementario al hotel y también una zona de 'fashion sport'.

Autofinanciación y estimaciones de la obra

La duda más importante es saber cuándo podrán volver los béticos al Benito Villamarín. Se prevé que este regreso se pueda producir al inicio de la temporada 28/29, cumpliendo en cierta manera con lo anunciado por el presidente Ángel Haro en la Junta General de Accionistas.

Una de las claves más importantes es la autofinanciación, ya que el proyecto se pagará con la imputación de ingresos adicionales del estadio. "Como ya habíamos anunciado, queremos ejecutar este proyecto en modelo Project Finance. Básicamente, se trata de invertir y pagar lo que es en sí la construcción con una parte de los recursos adicionales que vamos a conseguir con la explotación del estadio. Entonces, ahora mismo estamos en la fase de selección de financiadores. Gracias a Dios el mercado es voraz y hay bastante liquidez", ha detallado el director general del Betis. También quiso recalcar que se estima que se pague en un periodo de entre 25 a 30 años.