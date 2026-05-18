Cristiano Ronaldo podría alejar a Luis Milla del Betis

El centrocampista madrileño saldrá del Getafe y es monitorizado por el club verdiblanco, aunque hay otros cuatro conjuntos interesados, siendo el Al-Nassr de Arabia Saudí el último en llamar a su puerta

El regreso a la Champions del Real Betis después de 21 años no llevará al club verdiblanco a cometer locuras. Se prevé una planificación responsable. Aunque obviamente el dineral que dejará la máxima competición continental en las arcas ayudará a ir a por los fichajes deseados y permitirá a su vez aguantar las embestidas de otros conjuntos por baluartes como Abde o Natan, priorizando en su lugar ventas como las de Sergi Altimira o Nelson Deossa, como ha informado ESTADIO Deportivo.

Así, además de manejar varios nombres para reforzar la delantera, como Denkey, Fanculino Djú o Bamba Dieng, otra de las prioridades marcadas en la hoja de ruta de Manu Fajardo se encuentran en el lateral izquierdo y el centro del campo, donde gusta mucho el marroquí Azzedine Ounahi, del Girona, surgiendo también para esta última posición el nombre de Luis Milla.

El precio de salida de Luis Milla del Getafe

El mediocentro tiene una campaña más de contrato en el Getafe, hasta 2027, pero ha llegado a un acuerdo con Ángel Torres para salir en verano. De hecho, aunque su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, el pasado enero, tras el interés del Como italiano, se pactó una importante reducción de la misma, hasta los 6 millones.

No hay oferta en firma del Real Betis y el Villarreal aprieta

El equipo dirigido por Cesc Fábregas sigue siendo uno de los grandes pretendientes en el madrileño. Pero también en LaLiga hay dos clubes interesados, ambos de Champions, como son el Real Betis y el Villarreal. En sentido, días atrás ya se apuntó que desde La Cartuja se ha preguntado por la situación del mediocentro azulón, si bien el diario Marca apunta que aún no existe una oferta formal, siendo los castellonenses los que más fuerte estaría pujando en su afán por encontrar un relevo para Dani Parejo.

Pero, además, hay otros dos clubes lejos de nuestras fronteras que también han tentado a Luis Milla. Uno de ellos es el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que ya lo quiso anteriormente, aunque la opción de recalar en Grecia no parece a priori la más atractiva para el jugador.

A nivel económico, desde luego, la oferta más suculenta sería la del Al-Nassr de Arabia Saudí, apuntando por el citado diario. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo ha sido el último en llamar a su puerta y representa sin duda una dura competencia para el resto de conjuntos que siguen los pasos de un futbolista que, a sus 31 años, se encuentra en un momento dulce.

Los números de Luis Milla en el Getafe

En su cuarta temporada en el Coliseum, el centrocampista madrileño ha brillando especialmente este curso al firmar 10 asistencias, solo una menos que Lamine Yamal, líder en esta apartado. Lo ha hecho en 36 partidos en LaLiga, todos como titular y 34 de ellos completos, con lo que supera ya los 3.200 minutos de juego. Solo se ha perdido, de hecho, un choque y fue por sanción.

Ya hace dos veranos estuvo cerca de firmar por el Atlético de Madrid, pero fue él mismo quien rechazó la propuesta del conjunto colchonero, en cuya cantera militó (también en la del Rayo Vallecano), al no querer dejar a su equipo sin margen de reacción. "Fue una situación de último día que tanto el Getafe como yo no lo vimos oportuno", confesó.

Ahora, las dos partes sí tienen claro que el del próximo sábado ante Osasuna será el último partido de Luis Milla con la camiseta azulona. Su objetivo no es otro que despedirse dejando al equipo madrileño en Europa. Para ello, aún debe amarrar la séptima plaza que otorga billete para la Conferece League, aunque también podría dar caza todavía al Celta de Vigo y auparse hasta la Europa League.