El Atlético de Madrid movió ficha por el fichaje de Luis Milla: "Fue una situación de último día que tanto el Getafe como yo no lo vimos oportuno"

El futbolista del Getafe recuerda el último día de mercado de verano de 2024 dónde tuvo la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid, aunque finalmente declinó la oferta de los colchoneros

El Atlético de Madrid, tras su goleada en la Champions League al Tottenham, vive un gran momento tras una irregularidad de resultados que han condicionado la temporada. Al igual que los resultados, las bajas están siendo protagonistas del curso rojiblanco, especialmente en el centro del campo. Pablo Barrios sigue sin estar a buen nivel físico tras un mes lesionado y Johnny Cardoso empieza a adaptarse, poco a poco, a lo que exige Simeone. En momentos así es cuando el club echa la vista atrás recordando fichajes fallidos, como el de Luis Milla que asegura que el Atlético de Madrid movió ficha por su traspaso, aunque el propio jugador, junto al Getafe, declinó la oferta.

El fallido intento de fichaje del Atlético de Madrid con Luis Milla

El futbolista del Getafe está completando una temporada espectacular a las órdenes de Bordalás. El momento deportivo del Getafe es muy bueno, el mejor de esta temporada, tras una crisis de resultados que lo convertían en candidato al descenso. Luis Milla es el líder del equipo y su nombre ya empieza a sonar de cara al mercado. El español tuvo la posibilidad de salir, en el verano de 2024, rumbo al Atlético de Madrid, pero en el último día de mercado se decantó por quedarse en el equipo azulón. "Es algo que surgió a última hora de ese mercado. Es verdad que salió en prensa que había firmado, y yo no había firmado nada. De hecho, cuando lo escuché estaba en el coche conduciendo; así que imagínate lo que fue vivir eso... Fue una situación de último día que tanto el Getafe como yo no lo vimos oportuno", destaca en ABC el centrocampista del Getafe.

Luis Milla y su paso por el Atlético de Madrid

Luis Milla, aún así, ya sabe lo que es vestir la camiseta del Atlético de Madrid ya que pasó por las categoría inferiores del cuadro rojiblanco, dónde guarda un recuerdo especial de Simeone, que apostó por él en una de las pretemporadas. "Te puedes imaginar. Vivir una gira, una pretemporada con el Atlético, encima ese año fue campeón de Liga, era algo especial, con 19 años una experiencia única. Fue una pena porque yo sentía que en ese club había alguien que me valoraba, que era Simeone, y luego la cantera no valoraba absolutamente nada de mi trabajo y tuve que salir", destaca el futbolista del Getafe que hace hincapié en el plan de Simeone con él. "Cuando Diego tenía que subir gente yo era de los primeros, incluso en algún momento estuve a punto de ir convocado. Y luego con el Atlético C no iba convocado. Fue algo raro de vivir", sentencia Luis Milla.