El Barcelona pide que se investigue una comisión por el fichaje de Griezmann desde el Atlético de Madrid

El club catalán, según ha informado la agencia EFE, ha pedido al juzgado que investiga a Bartomeu por por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable que indague también si el abogado José Ángel González Franco cobró del club una comisión de 1,5 millones de euros

El Barcelona pago en el verano de 2019 un montante de 120 millones de euros al Atlético de Madrid por el fichaje de Griezmann. Esta operación ha vuelto este jueves a la actualidad del cuadro culé ya que desde la entidad presidida por Joan Laporta se ha solicitado al juzgado que investiga al expresidente Josep Maria Bartomeu por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable que indague también si el abogado José Ángel González Franco cobró del club una comisión de 1,5 millones de euros por el fichaje del delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.

El Barcelona pide explicaciones por comisiones en el fichaje de Griezmann

El Barcelona ha solicitado a través de un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de la Ciudad Condal la investigación de la comisión de 1,5 millones de euros por el fichaje del actual jugador del Atlético de Madrid. El Barcelona ha aportado varios correos electrónicos en los que se negoció el fichaje de Griezmann durante el verano de 2019. Y de ellos deduce que representantes del club "exigían y presionaban" al entorno del jugador para que este aceptara la comisión de González Franco.

José Ángel González Franco, que también está investigado en la causa, fue el abogado de Bartomeu en el caso Neymar y cobró 1,7 millones de euros por participar en el acuerdo entre el FC Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado con el que se resolvió aquel proceso judicial. En dicho acuerdo, la entidad azulgrana admitió dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño y aceptó pagar una multa de 5,5 millones.

Los correos del fichaje de Griezmann

En uno de estos correos en los que se trata el fichaje de Griezmann por el Barcelona, Seven Karian, entonces abogado del internacional francés, explica a Maud Griezmann, hermana y representante del jugador, que para que el club le envíe el borrador del contrato final de trabajo, "exige que la situación a nivel de comisiones se resuelva con José Luis González Franco, según los abogados del Barça". "Para ello, debemos resolver la situación de forma global ya que, hasta la fecha, los contratos existentes entre tú y Antoine no lo prevén", añade Karian en el correo.

Griezmann en una imagen de esta temporada con el Atlético de Madrid

El Barcelona además ha pedido en su escrito que tome declaración al propio Griezmann y a su hermana y representante Maud Griezmann para aclarar si llegaron a pagar dicha comisión a González Franco y los términos de la misma. Bartomeu, en el foco de estas investigaciones, ha declarado a la agencia EFE que el fichaje del actual jugador del Atlético de Madrid "se negoció directamente con su hermana Maud" y que fue Griezmann el que decidió contar con los servicios de González Franco para que este "le asesorara sobre diversas cuestiones legales y fiscales".

Ni el Barça ni el Atlético de Madrid pagamos, en ningún caso, un solo euro a González Franco", ha asegurado el exdirigente de la entidad azulgrana, quien también ha negado haber pactado con el jugador un aumento de la ficha para que pudiera satisfacer la comisión del abogado. "Al contrario, una de las condiciones que le pusimos a Griezmann para ficharlo es que iba a cobrar exactamente lo mismo que pactamos un año antes", ha sentenciado.

Bartomeu y González Franco bajo investigación

Además de por el pago de esos 1,7 millones a González Franco por el acuerdo fiscal en el caso Neymar, el ministerio público vinculaba inicialmente a Bartomeu con otras dos operaciones: el pago de una comisión por el fichaje del jugador brasileño Malcolm, sin conocimiento de la junta directiva, y de 1,5 millones de euros al Club Esportiu Laietà por las supuestas afectaciones en sus instalaciones del Espai Barça, el proyecto de remodelación del Camp Nou y sus alrededores.