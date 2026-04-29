Recado de Cerezo al Barcelona en la previa de Champions League del Atlético de Madrid: "A mi me gusta que haya goles"

El presidente del cuadro colchonero atendió a los medios de comunicación en la previa del choque ante el Arsenal y al ser cuestionado por la otra semifinal entre Bayern de Múnich y PSG, se acordó de los de Hansi Flick

Enrique Cerezo no suele dejar indiferente a nadie con sus declaraciones en las previas de los encuentros europeos, en este caso toda una ida de semifinales de Champions League ante el Arsenal. Enrique Cerezo, en las horas previas al choque entre Atlético de Madrid y Arsenal en la que será la séptima semifinal de Champions League en la historia de los colchoneros, fue cuestionado por el otro duelo continental entre PSG y Bayern de Múnich.

Enrique Cerezo apostó por los partidos con goles. Un total de nueve hubo ayer entre PSG y Bayern de Múnich con un 5-4 final y Enrique Cerezo se acordó del Barcelona, al que esta temporada eliminó en cuartos de la Champions League y en semifinales de la Copa del Rey, para hablar de encuentros con goles: "A mí me gusta que haya goles, por eso siempre me gusta jugar contra el Barcelona".

Enrique Cerezo se acuerda del Barcelona en la previa ante el Arsenal de Champions League

Después de acordarse del Barcelona, Enrique Cerezo apostó por pasar primero y hacerlo además jugando bien: "Pero primero hay que pasar, y para pasar primero hay que jugar bien, hay que estar atentos y es lo que hoy esperamos de nuestros jugadores".

El Arsenal, rival de los colchoneros este miércoles, también se ha quejado del césped tal y como hizo el Barcelona en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Enrique Cerezo dejó claro que el césped está perfecto y se reafirmó en no entender las quejas de los británicos: "Pues no habrán venido a verlo. Imagino que el césped está perfecto, el campo es fantástico, o sea, que no sé de qué se pueden quejar".

Enrique Cerezo se cansa de las preguntas sobre el posible fichaje de Julián Álvarez

No le hicieron tanta gracia al presidente del Atlético de Madrid las preguntas sobre una de las estrellas del cuadro de Simeone: Julián Álvarez. El argentino ha sonado con fuerza para recalar en el Barcelona y el máximo dirigente colchonero calificó de "hiriente" el insistir en el futuro del jugador: "Imagino que Julián es jugador del Atlético de Madrid. Y mañana, y pasado mañana, y la temporada que viene... Yo creo que volver a insistir en lo de Julián Álvarez me parece ya hiriente".

Julián Álvarez celebra con la camiseta del Atlético de Madrid

Enrique Cerezo también se mostró confiado en que será una bonita noche y también coment�� la ilusión que existe en la plantilla: "Será una noche muy bonita si ganamos, si no ganamos, pues no será bonita. Los jugadores están muy ilusionados, el entrenador está deseoso de que el partido para poder dar a la afición la satisfacción que se merece, y esperemos que sea una noche buena".

Por último el presidente del Atlético de Madrid, antes de volver a hablar de la semifinal ante el Arsenal, se 'trasladó' a una hipotética final y apostó por jugarla para ganarla: "Si llegamos a la final, hay que ganarla. Efectivamente, si las finales no se ganan pues prácticamente te quedas en nada. De esta noche no me da miedo nada, el campo está lleno, la afición está con el equipo, los jugadores están entregados para hacer una buena noche y un buen partido. En fin, todos queremos ganar, no nos falta nada".