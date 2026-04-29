Griezmann crea tendencia en el Arsenal: "Me he fijado mucho en él en los últimos años"

La estrella del Atlético de Madrid sigue generando miedo y respeto en sus rivales. Odegaard, centrocampista del Arsenal, lo toma como referencia y subraya que se ha fijado mucho en él

La presencia de Griezmann alerta al Arsenal en las semifinales de la Champions League. El delantero francés sigue imponiendo mucho respeto y miedo a sus rivales. El Arsenal, aunque llega como favorito a la cita, estudia muy de cerca cada movimiento del galo, al igual que ha hecho Odegaard. El noruego está triunfando en la Premier League y ha asegurado que se ha "fijado mucho en él" para crecer como futbolista.

El centrocampista del Arsenal destacó que Antoine Griezmann, que será su rival con el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League, es un jugador "increíble" y del que declaró su admiración, antes del encuentro de ida en el estadio Metropolitano. "Lo admiro mucho, es un gran jugador y esperamos poder contenerlo este miércoles, pero es un gran jugador. Me he fijado mucho en él en los últimos años", resaltó en la previa del duelo ante los rojiblancos.

Griezmann aún tiene la espinita clavada del penalti fallado en la final de 2016. La única forma de superarlo, según indicó el galo en una entrevista para la UEFA sería ganando "este año". "No es algo en lo que piense todos los días, pero cada vez que hablamos de la ‘Champions League’ con amigos o compañeros de equipo, siempre sale a relucir ese momento, el de 2016, el penalti. La única forma de superarlo sería ganarla este año", declaró.

El Atlético de Madrid y Simeone amenazan el éxito del Arsenal en la Champions League

La estrella del Arsenal, además, resaltó el poderío del Atlético de Madrid a los mandos de Simeone y su nivel en esta Champions League: "Es un equipo muy bueno, muy fuerte, competitivo. Llevan mucho tiempo con Simeone. Es muy fuerte, con un gran estadio, con los aficionados y va a ser una gran batalla. Tenemos muchas ganas", comenzó diciendo Odegaard. "El Atleti siempre ha sido un equipo muy competitivo, siempre está luchando por los títulos, con grandes partidos como este. Siempre están ahí. Son un grupo muy ambicioso, competitivo y muy fuerte", afirmó el mediapunta del Arsenal, que quiere "hacer historia" con el equipo 'gunner' con el triunfo en la Champions League.

Arteta también puso el foco de la eliminatoria en Simeone, al que toma de referente. "Alguien que ha transformado este club en 15 años de la manera que lo ha hecho, el resultado que ha conseguido, cómo se ha rebelado ante cualquier cosa… Ese tipo de personas siempre las he admirado. Cada uno tiene su estilo, el que siente, puede, le dan sus jugadores o la identidad del club, depende, pero en muchas cosas es un referente absoluto", destacó.