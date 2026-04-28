Marcos Llorente, antes de medirse al Arsenal en la Champions League: "Lo de favoritos o no hace tiempo que dejó de tener sentido"

El futbolista del Atlético de Madrid no siente que haya favoritos en la eliminatoria de la Champions League, afronta con seguridad el duelo ante el Arsenal y manda ánimos a Pablo Barrios

La Champions League es la última esperanza a la que se aferra el Atlético de Madrid. Tras la derrota en la final de la Copa del Rey y con la cuarta posición en el bolsillo, los rojiblancos centran toda su atención en las semifinales de la máxima competición europea. El Arsenal llega como favorito, algo que hace tiempo que "dejó de tener sentido" para Marcos Llorente.

Al futbolista del Atlético de Madrid le da "exactamente igual ser favorito o no". "El Arsenal no ha perdido, entiendo que le den como favorito. En el fútbol han pasado tantas cosas que lo de favoritos o no hace tiempo que dejó de tener sentido", advirtió. Marcos Llorente, en cambio, sí da valor a llegar a la cita con una victoria, como la que lograron en LaLiga ante el Athletic Club. "Siempre es importante cuando vienen partidos así hacer un buen trabajo en los encuentros anteriores. Sacar un buen resultado te da confianza, seguridad, energía y acabar sacando el partido del sábado, que empezamos perdiendo, fue importante", destacó en la rueda de prensa previa al partido.

Marcos Llorente no cree que el fútbol le deba una Champions League al Atlético de Madrid

Puesto a seguir desmintiendo mitos, Marcos Llorente aseguró que el fútbol no le debe nada al Atlético de Madrid. "No siento que se nos deba una Champions. El fútbol nunca te debe nada. La vida nunca te debe nada. Encaremos esto como lo que es, una semifinal con la posibilidad de pasar a una final, que es maravilloso, muy bonito, que toda la afición se une para partidos así. Y con mucha naturalidad, muchas ganas y mucha confianza", aseguró en rueda de prensa. "El equipo está preparado", afirmó Llorente, que remarcó la importancia de "todo" en una eliminatoria "tan difícil" como ésta.

Marcos Llorente manda ánimos al lesionado Pablo Barrios

El Atlético de Madrid llega a la cita con la baja de Pablo Barrios, que se retiró lesionado del duelo ante el Athletic Club. El mediocentro vuelve a la enfermería rojiblanca en una temporada muy dura para el centrocampista internacional español. Marcos Llorente mandó ánimos a su compañero y le deseó una pronta recuperación. "Pablo es muy joven, aprenderá muchísimo de esto, seguro que empezará a conocer mejor su cuerpo, sus sensaciones, que al final eso es importante, y no me cabe ninguna duda de que le estará dando vueltas al coco, a ver qué sucede. Es un profesional como la copa de un pino. Le conozco, sé sus hábitos, pero es que el fútbol es así. Mandarle nuestro ánimo, es un grandísimo jugador, una pieza clave para nosotros y por eso también nos duele muchísimo", sentenció.