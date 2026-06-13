Cucurella y su futuro: "Mis agentes ya saben que no tienen que decirme nada"

El lateral del Chelsea se quiere centrar en el Mundial, pese a las informaciones que le colocan como objeto de deseo del Barcelona y el Atlético de Madrid para volver a España

Marc Cucurella es objeto de deseo del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, entre otros, que pretenden hacerse con el futbolista del Chelsea que estos días se encuentra concentrado con la selección española para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un asunto que en estos momentos es lo único que le interesa al lateral izquierdo, a tenor de sus palabras. "Mis agentes ya saben que no tienen que decirme nada", ha comentado.

El catalán, en una entrevista en Marca, fue cuestionado sobre su futuro y cómo consigue abstraerse de lo que hay alrededor de su figura. "Leyendo poco y haciendo poco caso. Mis agentes ya saben que no tienen que decirme nada. Estoy muy contento donde estoy y mi familia también. Lo que tenga que venir, vendrá. Ahora mismo estoy centrado en el Mundial y en disfrutar de esta experiencia, que es la primera y quién sabe si será la última", ha contestado Marc Cucurella.

Cucurella y la llegada de Xabi Alonso al Chelsea

Cucurella tiene aún dos años más de contrato con el Chelsea. Un club a cuyo banquillo llega Xabi Alonso. "He hablado con él y me transmitió mucha confianza. Además, he hablado con Grimaldo y con Borja, que han trabajado con él, y me han hablado muy bien. El proyecto parece muy interesante", ha comentado el lateral izquierdo acerca del que será su nuevo entrenador, salvo que cambie de aires.

Claro que todo deberá esperar a que acabe el Mundial. Cucurella fue pieza fundamental en la selección española que conquistó la Eurocopa en Alemania en 2024 y sigue siéndolo en los esquemas de Luis de la Fuente. El lateral izquierdo tiene ante sí un interesante reto, el de poder ganar el Mundial, por eso no quiere distracciones y desea aparcar su futuro a que termine su participación con España.

La pugna entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por Cucurella

El caso es que durante las últimas semanas se ha hablado mucho del interés y la pugna entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Tras cinco temporada en la Premier League, entre el Brighton y el Chelsea, este verano podría ser el del regreso de Cucurella a la competición española. Tras haber jugado en Primera División en el Éibar y el Getafe, de volver lo haría en un estatus muy distinto, mucho más maduro y para enrolarse en las filas de uno de los grandes de la competición.

El Atlético de Madrid hace tiempo que sigue a Cucurella y considera que sería una pieza que encajaría a la perfección en su idea de fútbol. La apuesta colchonera por el internacional español es firme, aunque colisiona con la idea del Barcelona que también lo pretende. El club azulgrana fue del que partió al fútbol profesional y también tiene entre sus preferencias al jugador del Chelsea, aunque para ello debería ser Alejandro Balde.

El Chelsea tampoco lo pondrá fácil y podría pedir unos 40 millones de euros por el que está siendo uno de los protagonistas del comienzo del mercado de verano.