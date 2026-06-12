Marc Cucurella promete llevar la cara de Luis de la Fuente tatuada en su cuerpo

El lateral de la selección española y del Chelsea lanzó la llamativa promesa durante una entrevista previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una muestra más de la confianza que mantiene en el seleccionador tras el éxito de la Eurocopa 2024.

Las promesas más locas siempre salen en tiempos donde se vive el Mundial. El defensa de la selección española ha asegurado que se tatuará la cara de Luis de la Fuente si España consigue proclamarse campeona del Mundial de 2026. La declaración se produjo durante una entrevista concedida en la concentración de la Roja, a pocos días del inicio de la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y refleja la confianza del internacional español en las opciones del equipo dirigido por el técnico riojano.

La promesa de Marc Cucurella a Luis de la Fuente antes del Mundial 2026

La relación entre Marc Cucurella y Luis de la Fuente se ha fortalecido desde la llegada del seleccionador al banquillo de España. El lateral, que se convirtió en una de las piezas clave durante la conquista de la Eurocopa 2024, nunca ha ocultado públicamente su admiración por el técnico.

Durante una entrevista reciente, el futbolista fue preguntado por qué estaría dispuesto a hacer en caso de que la selección española levantara el trofeo mundial. Su respuesta fue inmediata y no dejó lugar a dudas: tatuarse la cara de Luis de la Fuente.

La declaración generó una rápida reacción entre aficionados y medios de comunicación, especialmente porque no es la primera vez que Cucurella realiza una promesa relacionada con los éxitos de la selección.

Los antecedentes de Cucurella tras el triunfo de España en la Eurocopa

El defensa ya protagonizó una situación similar después de que España conquistara la Eurocopa 2024. En aquella ocasión, prometió teñirse el pelo de rojo si la selección lograba levantar el título continental.

Tras la victoria en la final, el jugador cumplió su palabra y apareció durante las celebraciones con un llamativo cambio de imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales y medios deportivos.

Ese precedente ha provocado que muchos aficionados den credibilidad a su nueva promesa. Si España consigue conquistar el Mundial, pocos dudan de que Cucurella volverá a cumplir con su palabra y se someterá al tatuaje prometido.

El papel de Marc Cucurella en la selección española de Luis de la Fuente

Más allá de las anécdotas, el futbolista del Chelsea se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Luis de la Fuente. Su rendimiento durante los últimos torneos internacionales ha consolidado su posición en el lateral izquierdo y le ha permitido ganarse un papel importante dentro del vestuario.

El seleccionador ha apostado por un grupo joven, competitivo y con una fuerte identidad colectiva. Dentro de ese proyecto, Cucurella representa uno de los ejemplos más claros de la evolución de varios futbolistas que han alcanzado su mejor nivel bajo las órdenes del técnico riojano.

La conexión entre entrenador y jugador ha sido visible en numerosas concentraciones, donde ambos han mostrado una relación cercana basada en la confianza mutua y el respaldo deportivo.

Qué supondría para España ganar el Mundial de 2026

La selección española afronta el Mundial de 2026 con la ambición de ampliar una de las etapas más exitosas de su historia reciente. Después de conquistar la Eurocopa 2024 y consolidarse entre las principales potencias del fútbol internacional, el combinado nacional aspira a conseguir su segundo título mundial tras el logrado en Sudáfrica 2010.

Una eventual conquista del torneo supondría además la confirmación definitiva del proyecto liderado por Luis de la Fuente, que ha conseguido construir un equipo competitivo combinando jóvenes talentos con jugadores experimentados.

Mientras España prepara su participación en el campeonato, la promesa de Marc Cucurella ya se ha convertido en una de las historias más comentadas alrededor de la selección. Ahora la incógnita no es solo si la Roja será capaz de conquistar el Mundial, sino también si los aficionados llegarán a ver al lateral luciendo un tatuaje con el rostro de Luis de la Fuente como recuerdo permanente de una hipotética segunda estrella para el fútbol español.