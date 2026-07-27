La FIFA elige el mejor gol del Mundial 2026: así fue el tanto que hizo sufrir a Argentina

La FIFA ya ha escogido cuál ha sido el mejor gol del Mundial 2026 y el premio se lo ha llevado Sindy Lopes Cabral, de Cabo Verde, por el tanto que marcó contra Argentina y que forzó la prórroga

El Mundial 2026 acabó hace más de una semana, con el triunfo de España conquistando la segunda estrella, pero aún da mucho de qué hablar. No sólo en el mercado de fichajes, colocando a alguna de sus revelaciones como grandes protagonistas en las pujas de los equipos, también recordando los jugadores y actuaciones más destacadas. Ahora, la FIFA escoge cuál ha sido el mejor gol del torneo, una vez desvelado el mejor once y los mejores jugadores de la competición.

La FIFA escoge el gol de Sindy Lopez, de Cabo Verde, contra Argentina como el mejor tanto de esta edición. Una diana que dejó boquiabiertos a todos los espectadores y que supuso el empate para el país africano contra la que era la vigente campeona y que forzaba la prórroga para tratar de avanzar a los cuartos de final, aunque al final cayeron en esta eliminatoria. Sin embargo, este gol coge el doble de valor teniendo en cuenta que la 'Albiceleste' llegó a la final del Mundial.

El gol de Sindy Lopez contra Argentina, elegido el mejor del Mundial por la FIFA

Cabo Verde ha sido una auténtica sorpresa en este Mundial. Logró empatar contra la Selección española, que resultó campeona, ha tenido al elegido mejor portero del Mundial, colocando a Vozinha en el mapa, y puso contra las cuerdas a Argentina. El equipo de Scaloni se enfrentó a Cabo Verde en los octavos del Mundial, y sufrieron mucho para llevarse la victoria, que se sentenció con un 3-2 en la prórroga.

Sin embargo, este partido dejó un auténtico golazo, que ha sido elegido como el mejor de esta edición del Mundial. El encargado fue Sindy Lopes Cabral, quién a sus 23 años se convirtió en el héroe caboverdiano al lograr un empate contra Argentina que les daba opciones de seguir avanzando en el Mundial. Fue en el minuto 103 del partido, en la prórroga, cuando Sindy Lopez ajustó un gol por la escuadra para neutralizar la ventaja que había conseguido Lisandro Martínez, que pocos minutos antes puso a Argentina por delante en el marcador.

Sidny Lopes, de Cabo Verde, se pronuncia sobre el golazo que marcó contra Argentina en el Mundial 2026

El propio jugador ha relatado cómo vivió este momento en declaraciones para la FIFA. "En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer" reconoce Sindy Lopes.

"Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz" explica el defensa.

Sidny Lopes confiesa que Marcelo le felicitó por el gol contra Argentina en el Mundial

No sólo toda la plantilla de Cabo Verde celebró este golazo, mientras que los argentinos se quedaban atónitos, si no que algunas leyendas del fútbol también valoraron este tanto. Así lo ha confesado el autor, que recibió las felicitaciones de Marcelo, ex defensa del Real Madrid. "Después del partido recibí un mensaje de Marcelo. Es uno de mis mayores ídolos. Es lateral izquierdo, domina las dos piernas y tiene una técnica extraordinaria. ¡Me dijo que había votado mi gol como el mejor del torneo! Yo solo podía pensar: '¡No me lo puedo creer!" concluye Lopes.