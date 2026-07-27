Mbappé rompe su silencio tras el palo del Mundial

El delantero de Francia y del Real Madrid publicó una extensa y sincera carta en Instagram para hablar de que la cuarta posición en el Mundial "duele y seguirá doliendo"

Mbappé ha sido desde el 11 de junio hasta el pasado 18 de julio el líder de Francia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Con 10 goles terminó siendo el máximo goleador del Mundial pero el delantero del Real Madrid no pudo darle a Francia su tercera estrella tras la de 1998 y la de 2018. En esta última Mbappé estuvo presente y en el Mundial 2026 buscaba sumar un segundo triunfo mundialista en su palmarés.

La Francia de Mbappé quedó eliminada del Mundial en semifinales tras caer ante una España que luego se coronaría como campeona ante Argentina. En el partido por el tercer y cuarto puesto, Francia perdió ante Inglaterra en un encuentro en el que Mbappé marcó dos goles y repartió una asistencia. A pesar de esta gran actuación del delantero del Real Madrid, Mbappé no pudo ayudar a que los 'bleus' ganasen en un encuentro que terminó con un espectacular 4-6.

Mbappé habla en Instagram tras el fracaso de Francia

Varios días después de que Francia terminase el Mundial 2026 en cuarta posición, Mbappé a roto su silencio con una carta pública en Instagram. En dicha publicación, que Mbappé ha lanzado tanto en inglés como en francés, el delantero del Real Madrid habla de cómo le duele aún el no haber conseguido el Mundial en la cita que terminó el pasado 19 de julio. Además, Mbappé habla de que acepta con orgullo el título de máximo goleador pero que hubiese estado mejor acompañarlo del trofeo de campeón del mundo: "El título de máximo goleador, lo acepto con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa encima".

Mbappé en el duelo entre Francia e Inglaterra del Mundial

Mbappé habla del orgullo de Francia

Mbappé también confiesa en esta misiva que tanto él como sus compañeros lo pusieron todo. "Eso, sí que nos llena de orgullo", declara el galo. Además, se muestra agradecido con el trabajo de todos sus compañeros por ayudarle a marcar tanto: "Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría marcado tanto. Este título les pertenece al equipo tanto como a mí".

También agradeció el delantero del Real Madrid el esfuerzo de la afición de Francia por estar delante de la pantalla o en los propios estadios siguiendo las andanzas de los 'bleus': "Vosotros nunca nos fallasteis, ni siquiera en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos. Esta historia, la escribimos con millones de manos, no solo once en el campo, impulsados por el mismo fervor".

Tras agradecer a Deschamps y todo el equipo de la selección de Francia su trabajo: "Gracias a él, a todo su equipo también, fisios, cocineros, entrenadores, conductores, todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible", Mbappé cierra su carta con un mensaje que demuestra sus intenciones de cara al próximo Mundial de 2030: "No hemos terminado de jugar juntos".

Carta completa de Mbappé a la afición de Francia

“GRACIAS. Un mes de emoción. De superar límites. De orgullo por llevar los colores de Francia. De pasión, sobre todo, la misma que nos impulsa en el campo y que os impulsa a vosotros, frente a la pantalla como en las gradas. Eso es lo que vivimos juntos, UNA HISTORIA INCREÍBLE. No trajimos un trofeo de equipo. DUELE Y SEGUIRÁ DOLIENDO DURANTE UN TIEMPO, no os voy a mentir sobre eso.

El título de máximo goleador, lo acepto con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa encima. Quizá os debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos el final de la historia, elegimos lo que ponemos en ella, y lo pusimos todo. ESO, SÍ QUE NOS LLENA DE ORGULLO. Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría marcado tanto. Este título les pertenece al equipo tanto como a mí.

De niño, soñaba con jugar en una Copa del Mundo, al menos una. He jugado en tres, he ganado una, y este año, tuve el orgullo de competir en ella con la banda de capitán. Nunca lo olvidaré. Vosotros os quedasteis despiertos hasta tarde, a veces hasta la mitad de la noche dependiendo de las zonas horarias, para vernos jugar al otro lado del mundo, os reunisteis en casa, en bares, con familia o amigos, por toda Francia y más allá.

Otros estuvieron allí mismo con nosotros, en los estadios, con banderas sobre los hombros. Niños con ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y todas las generaciones juntos, unidos alrededor del mismo placer, el de compartir. Esa es la fuerza de este deporte. Y vosotros nunca nos fallasteis, ni siquiera en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos. Esta historia, la escribimos con millones de manos, no solo once en el campo, impulsados por el mismo fervor.

A Didier, ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo también, fisios, cocineros, entrenadores, conductores, todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible. Y a quienes nos acogieron en Estados Unidos durante toda esta competición. El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, que trabajamos toda la vida para intentar dominar, pero sigue siendo un juego, con sus reglas simples que no han cambiado desde que empezamos a jugarlo: balón, gol, deseo de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión.

Esta Copa del Mundo llega a su fin, pero la historia, continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o invierno en las que nos reuniremos de nuevo frente a este mismo juego, con el mismo deseo intacto. NO HEMOS TERMINADO DE JUGAR JUNTOS.

Gracias por todo".