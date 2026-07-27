Duro comunicado de Infantino tras el Mundial: "Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo"

El presidente de la FIFA defendió que durante el Mundial hubo "cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia. Además, lanza un dardo a los críticos de este torneo de selecciones: "Os pido perdón porque los partidos ya han terminado y porque os habéis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión"

Gianni Infantino ha roto su silencio tras la finalización del Mundial 2026, que se terminó llevando España con la victoria ante Argentina. De esta manera, se ha puesto punto final a una edicición que recibió críticas por su organización desde meses anteriores, por la novedad de llevarlo a cabo en tres países y la distancia entre cada una de las sedes, entre otros temas. Por ello, el presidente de la FIFA ha respondido públicamente.

Infantino: "Os pido perdón porque los partidos ya han terminado"

Infantino comienza afirmando que su mensaje va dirigido "a todos los que echáis de menos nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, la decepción y la alegría. A todos los que echáis de menos ver a niños, bebés, padres y abuelos reunidos en torno a este hermoso deporte, os pido perdón porque los partidos ya han terminado y porque os habéis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión".

El presidente de la FIFA recuerda que "siete millones de personas de 200 países disfrutaron del torneo a través de 16 ciudades fantásticas y estadios: cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, sólo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz. Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo".

Infantino: "Estamos trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo"

Infantino cargó directamente contra los que criticaron el Mundial 2026: "A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores ⁠falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos".

El presidente de la FIFA destaca la presencia de Haití: "Cuando el fútbol dio a conocer Haití al mundo, un país que muchos no pueden o deciden no visitar, quizá haya llegado el momento de dejar a un lado vuestras plumas y teclados y mostrar algo de respeto por las selecciones que jugaron con el corazón y compitieron con todas sus fuerzas; por los países que contribuyeron al torneo; por los aficionados que viajaron".

Infantino: "Vuestra disconformidad con algunas decisiones adoptadas por las autoridades es comprensible"

Infantino respondió a las críticas que hubo también tras algunas decisiones tomadas previas y durante al Mundial: "Vuestra disconformidad con algunas decisiones adoptadas por las autoridades competentes es comprensible, pero basta con consultar los registros públicos para comprobar que este tipo de decisiones son habituales en algunas de las ligas más importantes".

Sin embargo, el presidente de la FIFA añade que "las decisiones arbitrales "discutibles" o las sanciones disciplinarias "extrañas", como posibles errores en la concesión de tarjetas rojas o amarillas o decisiones posteriores de no sancionar a determinados jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo".

Infantino: "Todo esto fue posible gracias a los gobiernos de los tres países anfitriones"

Infantino, que felicitó a Argentina, agradeció también la predisposición de Estados Unidos, México y Canadá: "Todo esto fue posible gracias a los gobiernos de los tres países anfitriones y a sus enormes contribuciones; gracias a la FIFA y a su fantástico equipo, que trabaja para vosotros; gracias a los países anfitriones y a toda su gente; gracias a las fuerzas de seguridad y a su extraordinario compromiso".

Infantino, que habló de un Mundial con 64 selecciones, apuntó que "esta Copa Mundial de la FIFA ha celebrado lo mejor de la humanidad. Hemos visto a selecciones de países pequeños competir con orgullo en los escenarios más prestigiosos. Han mostrado seguridad, profesionalidad y han llenado de orgullo a sus países. Han transmitido esperanza: la esperanza de que cualquier persona puede formar parte del mundo del fútbol".

De esta manera, concluyó Infantino su comunicado: "Ojalá encontréis la paz. Nosotros, en la FIFA, hemos encontrado la nuestra y la transmitimos mediante la organización de la Copa Mundial de la FIFA más extraordinaria. Que el fútbol se eleve por encima de todo odio. Por último, como presidente de la FIFA, me siento inmensamente orgulloso de haber contribuido, aunque haya sido mínimamente, a este espectáculo".