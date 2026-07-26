Infantino felicita a Argentina por su camino en el Mundial 2026: "Una emocionante final contra España"

El presidente de la FIFA felicitó por carta a Claudio Tapia tras caer ante España y destacó la "magnífica actuación" de la Albiceleste, un recorrido que, según él, marca un futuro prometedor

Gianni Infantino felicitó a Argentina por su camino en el Mundial 2026. El presidente de la FIFA le mandó una carta al Claudio Tapia tras la final contra España en el MetLife Stadium, que acabó con victoria para el combinado de Luis de la Fuente gracias al gol de Ferran Torres. Sin embargo, la selección dirigida por Lionel Scaloni alcanzó el último partido de este torneo por segunda vez consecutiva, tras ganar en Qatar 2022.

En este sentido, Infantino no dudó en alabar a la selección de Argentina por alcanzar la final de España: "Mis más sinceras felicitaciones por este importante logro para el fútbol argentino". Los de Lionel Scaloni no pudieron derribar la portería de Unai Simón, sobre la que no firmaron ni un lanzamiento en los 120 minutos que duró el partido. Además, el futuro de muchos jugadores de la Albiceleste quedan en duda, como el de Leo Messi.

Infantino destaca el Mundial que ha firmado Argentina

De esta manera, Infantino se dirigió a Claudio Tapia en el día después de la final del Mundial entre España y Argentina: "Ayer, domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras una emocionante final contra España. Deseo reiterar mis más sinceras felicitaciones por este importante logro para el fútbol argentino"

Infantino explica que "la Copa Mundial de la FIFA 2026 quedará grabada en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, el surgimiento de nuevos talentos, la presencia de las mayores estrellas del deporte y un ambiente extraordinario en estadios repletos de aficionados".

Infantino: "Argentina es finalista para la Copa Mundial de 2026"

Infantino siguió elogiando el Mundial que ha firmado el combinado de Lionel Scaloni: "La magnífica actuación de la Albiceleste también contribuyó decisivamente a convertir esta edición en un evento excepcional que cautivó a millones de aficionados al fútbol en todo el mundo. Argentina es finalista para la Copa Mundial de 2026. Les pido que transmitan mis más sinceras felicitaciones a todos los que contribuyeron a este magnífico resultado.

Por ello, el presidente de la FIFA se refirió "a los jugadores, al entrenador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico, y, por supuesto, a los numerosos aficionados que siguieron y animaron al equipo durante toda la competición. Estos logros son siempre fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte".

Infantino cierra su carta de esta manera: "Todo ello nos permite vislumbrar un futuro muy prometedor y, sin duda, allanará el camino para nuevos y grandes éxitos del fútbol argentino.Le deseo, estimado presidente, todo lo mejor en las próximas competiciones y espero volver a verle muy pronto. Con toda mi amistad, Gianni Infantino".

Pese a ello, cabe recordar que la FIFA mantiene abierta una investigación por los incidentes que tuvieron lugar en la final del Mundial, con protagonistas como Paredes, Nahuel Molina o Roberto Ayala, que pidió perdón a Dani Olmo. El desenlace del encuentro entre España y Argentina provocó la tensión en el césped del MetLife Stadium, aunque todo se quedó en el terreno de juego y no pasó a mayores en el camino a vestuarios.

Además, Infantino, que confirmó un Mundial con 64 selecciones, busca no romper relaciones con la Federación Argentina de Fútbol, que espera volver a llegar a lo más alto en la siguiente edición, de 2030, en España, Marruecos y Portugal. Hasta entonces, se tendrá que resolver el futuro de figuras claves como la de Scaloni, que acaba contrato en diciembre, o la de Leo Messi, que podría haber jugado su último choque con la Albiceleste.