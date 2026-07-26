Luis de la Fuente, tajante: "Nadie me ha dicho que se retira después del Mundial"

El técnico de 'La Roja' reivindica el Mundial 2026 con dos ideas claras: la solidez defensiva que llevó a España a recibir "solo diez tiros en todo el torneo” y la justicia deportiva con Ferran Torres: "Tiene unos números espectaculares"

Luis de la Fuente ha querido recordar el Mundial ganado por España en Estados Unidos. El técnico de 'La Roja' ha hablado del éxito y de lo que supuso vencer a Argentina en la final del pasado domingo, destacando, entre otros factores, el nivel defensivo que ha tenido el equipo a lo largo de los siete encuentros: "Nos tiraron solo diez veces durante todo el torneo". Además, el entrenador de Haro ha valorado la figura de Ferran Torres.

Luis de la Fuente: "Llevamos más de 100 goles a favor y muy pocos en contra en 50 partidos"

En este sentido, Luis de la Fuente, en una entrevista concedida a AS, ha recordado que en el Mundial 2026 "nos tiraron solo diez veces durante todo el torneo. Pero eso es porque hay un concepto defensivo muy bien trabajado y muy bien desarrollado. El equipo defiende colectivamente de manera espectacular. Son once jugadores defendiendo".

Además, el técnico de la selección española apunta que esto se debe a que cuenta con "un equipo muy equilibrado porque, si vemos los números que hemos tenido, somos un equipo muy goleador. Hemos anotado mucho y nos han metido solo un gol. Y es una constante. Llevamos más de 100 goles a favor y muy pocos en contra en 50 partidos. Es un equipo muy solidario, generoso, con una estructura defensiva muy trabajada"

Luis de la Fuente: "Ferran Torres se lo ha ganado porque otro hubiera bajado los brazos"

Por otro lado, Luis de la Fuente habló de Ferran Torres por su gol en la final del Mundial: "Me alegré mucho de que Ferran metiera el gol de la final, porque yo soy un tío que trato de ser justo. Y cuando veo injusticias y críticas infundadas y exageradas, y además con mala intención, pues hemos comprobado que luego la vida te da la oportunidad de resarcirte, de demostrar".

El entrenador de 'La Roja' afirma que "Ferran tiene unos números en la Selección espectaculares, pero es que en su club pasa exactamente igual. Su ratio de goles por partido es fantástico. Me recuerda un poco a Álvaro Morata. Me alegra que, ante las injusticias, la gente sea capaz de decir: ‘Aquí estoy yo’. Y en estos casos, además, se lo ha ganado porque otro seguramente hubiera bajado los brazos y se hubiera dejado ir".

Luis de la Fuente avisa: "Los futbolistas saben que no tengo ningún compromiso con nadie"

Luis de la Fuente fue preguntado por el futuro de la selección española: "Los jugadores están ahora a un nivel muy alto. Y el equipo es muy joven. Están en crecimiento, madurando...Y los que se están incorporando, son jugadores también muy jóvenes. El futuro está garantizado. Nadie me ha dicho que se retira después del Mundial y, después de esto, creo que todo lo contrario. Los futbolistas saben que no tengo ningún compromiso con nadie".

El técnico de España, que recibirá un homenaje del Athletic, afirma de manera tajante que "nosotros no vamos a morir de compromiso porque ellos saben que lo que me mueve siempre es la justicia y la honestidad. Igual que cuando he apostado por ellos, llegará el momento en el que apueste por otros. El caso de Morata y Carvajal. Si se vuelven a enganchar de nuevo, pues tienen las puertas abiertas siempre. Aquí no miramos la edad".

Luis de la Fuente, que se sinceró tras el Mundial, ya pone el foco en los próximos retos de 'La Roja': "Espero poder repetir la experiencia dentro de cuatro años, porque la de esta edición ha sido única. Por la felicidad, por la vivencia y, luego, por disfrutar de un éxito así y que también lo haga todo un país. Lo que estamos mirando es lo que hay en el mes de septiembre. Eso es lo más importante. Solo pensamos en la siguiente competición".