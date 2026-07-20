Luis de la Fuente culmina su obra con el Mundial: "Somos campeones del mundo"

Luis de la Fuente tocó el cielo con la Selección Española tras conquistar el Mundial en Nueva Jersey. El seleccionador, emocionado después de la final, destacó el compromiso de sus jugadores, recordó el camino recorrido desde las categorías inferiores y dedicó el triunfo a su familia y a toda España

Luis de la Fuente ya forma parte de la historia del fútbol español. El seleccionador conquistó el Mundial con la Selección Española tras vencer en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un éxito que pone el broche de oro a un proyecto construido durante más de una década en las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol.

Visiblemente emocionado tras el pitido final, el técnico riojano quiso compartir el mérito con sus futbolistas y el cuerpo técnico. "Somos campeones del mundo. Estoy orgulloso, feliz y muy orgulloso de los jugadores. Hemos generado una etapa importantísima, hemos ganado en todas las categorías y hemos crecido juntos gracias a su talento, a su actitud y a su compromiso", afirmó.

Un proyecto construido desde la base

La historia de este título comenzó mucho antes del Mundial. En 2013, Luis de la Fuente llegó a la Federación para hacerse cargo de la selección sub-19. Desde entonces fue construyendo a una generación de futbolistas que, con el paso de los años, ha terminado conquistando Europa y ahora también el mundo.

El seleccionador recordó ese camino recorrido junto a muchos de los actuales internacionales. "Hemos generado una etapa importantísima, hemos ganado en todas las categorías y hemos crecido juntos gracias a su talento, a su actitud, a su compromiso y a su gran talento futbolístico", explicó.

Durante estos años conquistó el Europeo sub-19, el Europeo sub-21 y fue una pieza fundamental en el desarrollo de jugadores como Rodri, Unai Simón, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo o Mikel Oyarzabal, muchos de ellos protagonistas también en la conquista del Mundial.

Confianza total en una generación histórica

Pese a las dudas que despertó su nombramiento como seleccionador absoluto, De la Fuente nunca dejó de confiar en el grupo. Incluso cuando llegaron las críticas por algunas convocatorias o por los resultados iniciales, mantuvo intacta su idea de fútbol y su respaldo a unos jugadores que han terminado respondiendo sobre el césped.

El técnico destacó que este éxito no supone un punto final para la selección. "Es un equipo todavía con mucho recorrido y eso nos hace pensar en qué nos llega todavía y qué vamos a hacer más adelante", afirmó, convencido de que esta generación aún puede seguir ampliando su palmarés.

Sobre la exigencia de una final mundialista, el seleccionador reconoció la dificultad del encuentro. "Era una final de un campeonato del mundo. Creo que hemos hecho un muy buen partido y hay que poner en valor cuando se consigue", señaló tras levantar el trofeo.

Un recuerdo para su familia y para todo un país

En uno de los momentos más emotivos de la celebración, Luis de la Fuente quiso acordarse de quienes le han acompañado durante toda su trayectoria profesional y personal."Me acuerdo de mis padres y de mi hermano. Me hubiera gustado verlos aquí disfrutar de este espectáculo", confesó visiblemente emocionado. El técnico también amplió ese agradecimiento a "toda mi familia, mis amigos, mis compañeros y el grupo de trabajo maravilloso" que le ha acompañado durante estos años.

Además, quiso dedicar el triunfo a toda la afición española. "Tenemos un país volcado con esta selección. Estoy orgulloso de tener un país como tenemos, de ser español y de seguir en esta línea", concluyó.

Después de años formando futbolistas en las categorías inferiores y apostando por un modelo basado en la confianza, el trabajo y el compromiso, Luis de la Fuente ha encontrado la mayor recompensa posible.

El seleccionador completa una trayectoria ejemplar con el título más prestigioso del fútbol y confirma que el proyecto que comenzó hace más de una década ha llevado a España, de nuevo, a lo más alto del mundo.