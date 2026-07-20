Un puñetazo de Nahuel Molina a Rodri inició la pelea entre Paredes y Eric

La tangana iniciada tras la final del Mundial 2026 comenzó tras un golpe del latera de Argentina al capitan de España, que continuó con la Albiceleste ignorando después la celebración de los campeones y con Dani Olmo analizando los hechos

Leandro Paredes se enfrenta a Eric García y Gavi después de la final del Mundial entre España y ArgentinaIMAGO

La final había terminado, pero la tensión no. Mientras los suplentes españoles corrían para celebrar la segunda estrella, varios futbolistas argentinos protagonizaron una tangana que tuvo como principales implicados a Nahuel Molina, Leandro Paredes, Eric García y Gavi, tras una agresión a Rodri.

La frustración continuó durante la entrega de premios. Buena parte de la expedición albiceleste dio la espalda al momento en el que el capitán de la Roja levantaba la Copa del Mundo y prefirió dirigirse hacia la grada ocupada por sus aficionados. Una imagen que Dani Olmo respondió apelando a los valores que deben transmitir los futbolistas.

Una agresión de Nahuel Molina a Rodri originó la pelea

La secuencia comenzó inmediatamente después del pitido final. España acababa de derrotar por 1-0 a Argentina gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106 y los jugadores del banquillo invadieron el césped para abrazarse con sus compañeros.

En ese instante, Nahuel Molina se cruzó con Rodri cuando el capitán español corría hacia el grupo. El defensa argentino realizó un movimiento con el brazo y posteriormente se encaró con el centrocampista, que detuvo su carrera para recriminarle su comportamiento.

Borja Iglesias y Eric García se acercaron para intentar separar a los dos jugadores. La intervención del central provocó la llegada de Leandro Paredes, que se dirigió directamente hacia él y elevó considerablemente la agresividad del enfrentamiento.

Según se vio en el campo, el centrocampista argentino agarró a Eric por el cuello mientras Lionel Scaloni trataba de introducirse entre ambos. El seleccionador señaló a sus futbolistas y pidió calma, pero la trifulca todavía estaba lejos de terminar.

Paredes derriba a Gavi después de agarrar a Eric García

Gavi acudió inmediatamente para defender a su compañero del Barcelona. El andaluz quedó atrapado en otro forcejeo con Thiago Almada y Paredes, que acabaron agarrándolo por el peto y tirándolo al césped.

Paredes continuó encarado con el centrocampista español mientras varios miembros de ambas selecciones trataban de separarlos. Scaloni, Walter Samuel, Borja Iglesias y otros futbolistas tuvieron que intervenir para impedir que la situación alcanzara mayores dimensiones.

El árbitro Slavko Vincic terminó mostrando la tarjeta roja a Paredes después del pitido final. El jugador de Boca Juniors ya había sido amonestado apenas siete minutos después de ingresar en el terreno de juego y había rozado la segunda tarjeta durante diferentes acciones de la final.

Argentina se gira mientras Rodri levanta la Copa

La tensión no desapareció con la entrega de las medallas. Argentina subió al escenario para recoger el reconocimiento como subcampeona y posteriormente regresó al césped mientras llegaba el turno de los futbolistas españoles.

Cuando Rodri recibió la Copa del Mundo y se preparó para levantarla, el bloque argentino se encontraba de espaldas a la ceremonia. Sus jugadores miraban hacia una de las gradas, donde aplaudieron y agradecieron el apoyo de los miles de seguidores desplazados hasta Nueva Jersey.

En lugar de observar la coronación de España, como suele ocurrir con la selección derrotada en una final, los argentinos renunciaron a presenciar el momento y abandonaron poco después el terreno de juego.

Dani Olmo responde al gesto de Argentina

Dani Olmo fue preguntado durante las celebraciones por la reacción de los jugadores argentinos. El internacional español evitó alimentar la polémica, pero introdujo una reflexión sobre la responsabilidad de quienes son observados por millones de niños.

“No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones”, declaró el atacante, antes de señalar que España únicamente quería disfrutar de su título.

La respuesta encaja con la actitud mantenida por los campeones tras el encuentro. Los futbolistas españoles no respondieron colectivamente al desplante ni prolongaron los incidentes, pese a que Eric García y Gavi habían sufrido directamente la reacción de Paredes.

Las críticas alcanzan a Argentina, pero salvan a Messi

El comportamiento argentino recibió duras críticas en las televisiones internacionales. Joe Hart distinguió la conducta de Messi de la del resto de compañeros, mientras Gary Neville, Alan Shearer y Wayne Rooney condenaron la pelea y la falta de deportividad mostrada al finalizar el partido.

España, mientras tanto, mantuvo la atención sobre la Copa. Ferran Torres había decidido el encuentro durante la prórroga, Rodri recibió el Balón de Oro del Mundial y Luis de la Fuente completó uno de los mayores éxitos de la historia del fútbol español tras haber conquistado la Eurocopa de 2024.