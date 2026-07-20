España lleva la segunda estrella a Cibeles: horario y recorrido de la celebración

La Selección aterrizará por la mañana en Madrid, será recibida por la Casa Real y La Moncloa y recorrerá la capital en un autobús descubierto antes de llegar a al Palacio de Cibeles

La Copa del Mundo ya viaja hacia Madrid. Después de vencer por 1-0 a Argentina en la prórroga de la final, la Selección española celebrará este lunes 20 de julio su segunda estrella con una intensa jornada de recepciones institucionales, música y un recorrido multitudinario por las calles de la capital.

El avión de los campeones aterrizará sobre las 12.50 horas en Barajas. Después llegará el turno de la Casa Real, La Moncloa y una rúa en autobús descubierto que comenzará aproximadamente a las 19.00. La fiesta culminará junto al Palacio de Cibeles, donde se espera a los jugadores alrededor de las 21.00.

España aterriza en Barajas con la Copa del Mundo

La expedición española regresará desde el Aeropuerto Internacional de Newark a bordo de un Airbus A350 de Iberia. La llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está prevista aproximadamente para las 12.50 horas, momento en el que los futbolistas volverán a pisar suelo español con el trofeo conquistado en Nueva Jersey.

España derrotó a Argentina gracias al gol de Ferran Torres en el minuto 106. El delantero recogió el testigo simbólico de Andrés Iniesta y resolvió otra final mundialista durante la prórroga, dieciséis años después del tanto que entregó la primera estrella frente a Países Bajos.

El aeropuerto supondrá únicamente la primera parada. Tras el recibimiento inicial, los jugadores, Luis de la Fuente y el resto del cuerpo técnico se prepararán para una tarde repleta de actos antes de reencontrarse con los aficionados.

La Casa Real y La Moncloa reciben a la Selección española

La primera gran recepción institucional tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela. El programa comunicado oficialmente sitúa el acto con la Casa Real a las 17.30 horas.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía recibirán a la Selección después de haber acompañado al equipo en Nueva Jersey. Posteriormente, la expedición se desplazará hasta el Palacio de La Moncloa para encontrarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El recorrido completo de la rúa de España por Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha detallado un itinerario que atravesará algunos de los puntos más reconocibles de la capital. La salida de la rúa está prevista alrededor de las 19.00 horas, aunque el horario podrá variar en función de la duración de las recepciones oficiales y de las necesidades de seguridad.

El recorrido partirá desde el entorno del Palacio de la Zarzuela, continuará por la A-6 y llegará a Moncloa, donde comenzará el tramo principal abierto al encuentro con la afición. Desde allí, el autobús avanzará por la calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza y Sagasta.

Posteriormente, la Selección recorrerá Génova en sentido contrario al habitual, seguirá por Jorge Juan, Goya y Serrano y alcanzará la plaza de la Independencia. Los jugadores pasarán después por la Puerta de Alcalá, Alfonso XII y terminarán en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles.

El trayecto permitirá distribuir a los seguidores por diferentes zonas y evitar que toda la concentración se produzca únicamente en el destino final. Moncloa, Princesa, Alonso Martínez, Goya, Serrano y la Puerta de Alcalá serán algunos de los principales puntos desde los que podrá recibirse a los futbolistas.

Cibeles prepara la gran celebración de la segunda estrella

El escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones comenzará su programación a partir de las 18.00 horas. La espera estará amenizada por música, animación, actuaciones de artistas y diferentes sorpresas preparadas para la ocasión.

La organización todavía no ha revelado el cartel musical completo. Sí ha confirmado la presencia de DJ y de diferentes intérpretes antes de la llegada de los jugadores y del cuerpo técnico, prevista aproximadamente para las 21.00 horas.

El acto central incluirá la presentación de los campeones, sus intervenciones ante los aficionados y el momento en el que ofrecerán públicamente la Copa del Mundo. Rodri levantará el trofeo ante una Cibeles teñida de rojo y amarillo, mientras cada integrante de la plantilla tendrá la oportunidad de dirigirse al público.

La celebración recuperará el espíritu de la Eurocopa 2024, aunque esta vez el equipo llegará con el título más importante. España no festejaba un Mundial masculino en sus calles desde julio de 2010, cuando cientos de miles de personas acompañaron a Casillas, Iniesta, Xavi, Villa, Puyol y el resto de campeones.

Horario completo de la celebración de España

La jornada queda organizada inicialmente de la siguiente forma:

12:50 horas: llegada de la selección al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

17:30 horas: recepción de la Casa Real en el Palacio de la Zarzuela.

Después de Zarzuela: desplazamiento hasta La Moncloa y encuentro con el presidente del Gobierno.

18:00 horas: comienzo de la música, la animación y las actuaciones en Cibeles.

19:00 horas: inicio aproximado del recorrido del autobús descubierto.

21:00 horas: llegada prevista de los campeones al escenario de Cibeles y comienzo del acto central.

Todos los horarios son aproximados. El avance de la comitiva dependerá de la duración de los actos institucionales, de la acumulación de público y de las indicaciones de los cuerpos policiales desplegados durante el recorrido.

Dónde ver por televisión la fiesta de los campeones

Quienes no puedan desplazarse hasta Madrid podrán seguir la celebración a través de RTVE. La cadena pública prepara el programa especial ‘Esperando a La Roja: Estrella 2’, que comenzará a las 17.00 horas en RTVE Play, YouTube y las diferentes redes sociales de sus servicios informativos.

La rúa y el acto final también se emitirán por televisión y mediante la plataforma RTVE Play. Radio Nacional ofrecerá el seguimiento sonoro y el área digital de Deportes mantendrá una narración con las novedades de la jornada.

Cortes de tráfico y cambios en los autobuses de Madrid

La concentración obligará a modificar la movilidad en buena parte del centro. EMT Madrid ha anunciado alteraciones en 25 líneas por la celebración en Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado y la calle Alcalá.

Entre las rutas afectadas aparecen las líneas 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03 y E1, además de los servicios 001 y 002. La línea 203, que conecta Atocha con el aeropuerto, también puede sufrir modificaciones.

El dispositivo de seguridad contará con unos 500 agentes de la Policía Nacional y más de un centenar de guardias civiles. Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público, anticipar los desplazamientos y evitar el vehículo privado en las zonas próximas al itinerario.