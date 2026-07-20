España toma las calles con su segunda estrella: una madrugada de orgullo

La segunda Copa del Mundo ya forma parte de nuestra historia y todo el país respondió con una celebración por todo lo alto; desde Sevilla hasta Madrid, pasando por Valencia o Don Benito, miles de aficionados inundaron plazas, pantallas gigantes y calles para celebrar el histórico triunfo de la Selección

Los integrantes de la selección española no regresarán a Madrid hasta este lunes a mediodía, pero España les esperará en plena resaca tras una celebración que se alargó hasta altas horas de la madrugada.

Sevilla revive la emoción de 2010

Pocas imágenes resumen mejor la conquista del Mundial que las vividas en Sevilla. Más de 15.000 personas siguieron la final en los dos grandes puntos habilitados por la ciudad: unas 10.000 en San Pablo y otras 5.000 en Fibes. El resto lo hizo desde bares, terrazas o salones de casa, pero todos terminaron celebrando la segunda estrella.

La emoción fue distinta según la edad. Los que vivieron el gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica revivieron inevitablemente aquellos recuerdos. Los más jóvenes, en cambio, descubrieron por primera vez lo que significa proclamarse campeón del mundo.

Padres e hijos compartieron una noche que quedará grabada para siempre. Quienes hace 16 años celebraron el primer Mundial ahora lo hacían acompañados de una nueva generación de aficionados. El gol de Ferran Torres provocó abrazos entre desconocidos, lágrimas y una explosión de felicidad que se prolongó mucho después del pitido final.

Las imágenes de Gavi celebrando con la bandera andaluza y de Rodri levantando la Copa del Mundo terminaron de desatar una fiesta que convirtió la capital hispalense en un inmenso mar de camisetas rojas y banderas españolas.

Madrid convierte Colón en una fiesta

La capital volvió a responder como en las grandes citas. Desde varias horas antes del encuentro, miles de aficionados comenzaron a ocupar la Plaza de Colón, convertida una vez más en el epicentro de la gran celebración de España.

Ni los 36 grados de temperatura frenaron a una afición que llenó las calles con camisetas, bufandas, bocinas y cánticos mientras sonaban himnos ya inseparables de los éxitos recientes de España.

Más de 20.000 personas siguieron el partido desde las pantallas gigantes instaladas en Colón. Otras tantas lo hicieron en Madrid Río, mientras el Movistar Arena también registró un lleno absoluto.

Cuando Ferran Torres marcó en la prórroga, la celebración fue multitudinaria. Las calles de Serrano, Goya, Castellana o la Puerta del Sol se llenaron de aficionados entre bocinazos, cánticos y banderas en una de las mayores celebraciones futbolísticas que recuerda la ciudad.

Valencia celebra al héroe de la final

Si hubo una ciudad especialmente orgullosa del desenlace del partido fue Valencia. El gol del valenciano Ferran Torres convirtió la noche en una auténtica mascletà improvisada.

Nada más finalizar el encuentro comenzaron a escucharse petardos y cohetes por numerosos puntos de la ciudad. La Plaza del Ayuntamiento, el Roig Arena, la Plaza de la Afición situada junto a Mestalla y decenas de locales vivieron una celebración multitudinaria.

Don Benito presume de su campeón

En Extremadura, Don Benito también tuvo un motivo muy especial para celebrar. La localidad pacense vivió con enorme intensidad la conquista del Mundial gracias a la presencia de su paisano Pedro Porro en la selección campeona.

Cientos de vecinos siguieron la final desde las dos pantallas gigantes instaladas en la Ciudad Deportiva que lleva el nombre del lateral internacional. Cada intervención del futbolista extremeño fue recibida con aplausos y, tras el pitido final, el recinto se convirtió en una auténtica fiesta.

La localidad volvió a rendir homenaje a uno de sus vecinos más ilustres, que culmina una temporada inolvidable levantando el trofeo más importante del fútbol mundial.

Una noche para la historia

La euforia no se limitó a estas ciudades. Decenas de municipios de toda España instalaron pantallas gigantes para seguir una final que mantuvo en vilo al país entero.

Desde pequeños pueblos hasta las grandes capitales, plazas repletas de aficionados vivieron al unísono cada ocasión, cada parada del 'Dibu' Martínez y, finalmente, el gol de Ferran Torres que terminó por romper la resistencia argentina. La celebración post-partido dejó imágenes para el recuerdo en todas las localidades españolas.