Decisión tomada en la FIFA tras los graves incidentes de la final del Mundial

El organismo federativo tomará cartas en el asunto tras los incidentes sucedidos en la final del Mundial entre España y Argentina, abriendo una investigación que podría acabar en sanciones importantes

La FIFA abrirá una investigación por los graves incidentes que tuvieron lugar en la final del Mundial entre España y Argentina, con protagonistas por parte de la selección dirigida por Lionel Scaloni. La tensión no faltó en un partido que tuvo un total de 46 faltas a lo largo de 120 minutos, dónde acabó con la expulsión de Enzo Fernández. Además, Leandro Paredes pudo ver también la tarjeta roja por diferentes y fuertes entradas.

Uno de los hechos que estudiará la FIFA será la conducta violenta que protagonizó Leandro Paredes al término del partido, con agresiones a Gavi y Eric García. El futbolista de Boca Juniors no tuvo presencia apenas en el juego de Argentina, pero sí a la hora de interrumpir con el juego con diferentes faltas que llegaron a provocar tanganas durante el partido. Por ello, el organismo investigará las acciones que llevó a cabo.

Argentina, bajo investigación por conducta violenta ante España

Por otro lado, la figura de Nahuel Molina queda bajo investigación por un puñetazo a Rodri durante la celebración del Mundial de España, tal y como ha avanzado Sky Sports. De la misma manera, la FIFA estudiará la agresión de Roberto Ayala, asistente técnico de Argentina, a Dani Olmo, que se encontraba también disfrutando de la victoria de los de Luis de la Fuente en esta final del MetLife Stadium, en la que no faltó la tensión.

Además, cabe recordar que Argentina dio la espalda a España durante la celebración del Mundial y recogida posteriormente del trofeo, una imagen que llamó la atención y ha desatado la polémica en el mundo del fútbol. Por ello, la FIFA tomará cartas en el asunto y la Federación Argentina de Fútbol podría recibir una importante sanción, dependiendo de la decisión que tome el organismo federativo presidido por Gianni Infantino.

La sanción a la que se expone Leandro Paredes

La conducta violenta de Leandro Paredes le podría costar hasta tres partidos de sanción, tal y como explica el Código Disciplinario: "Al menos tres partidos por conducta violenta. Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido".

Por el momento, la FIFA no se ha pronunciado por posibles sanciones a la Federación Argentina de Fútbol, algo que podría tener lugar cuando se reúnan y tomen una decisión al respecto, con jugadores implicados como Leandro Paredes y Nahuel Molina. Ambos futbolistas fueron suplentes, salieron al terreno de juego y no tuvieron su día, pagando la derrota con diferentes futbolistas de España como Gavi, Eric García o Rodri, MVP de la final.

Scaloni se mantiene al margen de los incidentes que tuvieron lugar en el España - Argentina

Ningún miembro de la selección de Argentina se pronunció tras los graves incidentes que tuvieron lugar en la final del Mundial. Scaloni, por su parte, dejó su futuro en el aire: "Voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor, habrá que hablar".

En cualquier caso, la final del Mundial entre España y Argentina quedó manchada por la conducta violenta de la Albicelete, que no pudo hacer nada en el plano futbolístico durante los 120 minutos que duró el partido, con un pleno dominio de la selección liderada por Luis de la Fuente. Además, Leo Messi, que tampoco tuvo su día, se mantuvo al margen de los incidentes que iban teniendo lugar sobre el césped del MetLife Stadium.