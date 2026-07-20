Paredes pierde los papeles con Eric García y Gavi

La final del Mundial terminó con tensión sobre el césped. Leandro Paredes protagonizó un altercado con Eric García tras el pitido final y la intervención de Gavi evitó que la situación fuera a más, empañando la celebración de la Selección Española

La final del Mundial entre España y Argentina no solo dejó imágenes de celebración para la selección española. Una vez concluido el encuentro en el MetLife Stadium, la tensión acumulada durante los 90 minutos y una victoria de España desembocó en un enfrentamiento entre varios futbolistas sobre el césped, con Leandro Paredes como principal protagonista hacia los jugadores de la 'Roja'.

El centrocampista argentino, que se había metido en la segunda mitad, se vio envuelto en una acción con Eric García justo después del pitido final. En medio de las celebraciones de los jugadores españoles, ambos mantuvieron un encontronazo que rápidamente elevó la tensión entre los dos equipos.

Un final marcado por la tensión

Según pudo verse en el terreno de juego, Paredes se dirigió hacia Eric García y ambos intercambiaron varios gestos antes de que el argentino sujetara al defensa español por la zona del cuello, provocando la inmediata reacción de los futbolistas de España.

Gavi fue el primero en acudir en defensa de su compañero. El centrocampista del Barcelona se encaró con Paredes para separar a ambos jugadores y recriminar la acción. Durante el forcejeo, el futbolista argentino respondió al empujón y ambos terminaron en el suelo en una acción en la que también intervino Thiago Almada.

La situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de jugadores de ambas selecciones y de los miembros de los cuerpos técnicos, que consiguieron calmar los ánimos pocos segundos después.

Un partido al límite

La actuación de Paredes ya había sido objeto de mira durante la segunda parte. El centrocampista entró al terreno de juego tras el descanso para reforzar el centro del campo argentino y desde sus primeros minutos mostró un juego muy intenso en la disputa de cada balón.

Durante el encuentro fue amonestado con tarjeta amarilla, aunque continuó acumulando faltas e interrupciones en el juego sin llegar a ser expulsado. Esa circunstancia generó protestas entre los jugadores españoles, que reclamaron una mayor contundencia arbitral en algunas acciones del internacional argentino. Pese a ello, el colegiado decidió mantenerlo sobre el césped hasta el final del partido.

Una imagen que empañó el desenlace

Mientras los jugadores de España comenzaban a celebrar la conquista del Mundial, el altercado protagonizado por Paredes y Eric García dejó una de las imágenes más desagradables de la noche en Nueva Jersey.

El incidente quedó reducido a un intercambio de empujones y forcejeos, sin consecuencias mayores, aunque sirvió para reflejar la enorme tensión con la que ambos equipos vivieron una final de máxima exigencia.

Con el paso de los minutos, la calma regresó al césped y la atención volvió a centrarse en la celebración de España, que levantó el trofeo de campeona del mundo, mientras Argentina asumía la derrota tras un duelo muy igualado que terminó con un desafortunado episodio entre varios de sus protagonistas.