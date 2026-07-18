La reflexión de Higuita sobre España y Argentina: "Nos han dado una cachetada a todos"

René Higuita analizó la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y dejó una reflexión que no ha pasado desapercibida. El exportero colombiano aseguró que ambas selecciones han sorprendido a todos y desmontado los pronósticos que había antes del torneo

René Higuita nunca deja indiferente con sus declaraciones. A pocas horas de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el exportero colombiano quiso analizar el camino de ambas selecciones en el Mundial y acabó lanzando una reflexión que no ha pasado desapercibida.

El exguardameta aseguró que tanto el conjunto de Luis de la Fuente como el de Lionel Scaloni han desmontado todos los pronósticos que se hacían antes del inicio del campeonato, cuando gran parte de los focos apuntaban a Francia como la gran favorita para levantar la Copa del Mundo.

"Nos han dado una cachetada"

Higuita fue muy claro al valorar el recorrido de los dos finalistas. "Cuando empezó este campeonato todo el mundo hablaba de Francia, Francia y Francia. España y Argentina nos han dado una cachetada a todos, a los medios de comunicación", afirmó el colombiano, reconociendo que muy pocos apostaban por ver a estas dos selecciones disputando el partido por el título.

El exfutbolista también quiso destacar la confianza que siempre mantuvieron ambos vestuarios pese a que muchos dudaban de sus opciones. "Como siempre digo, los que creen en uno son los suyos. Los argentinos creían en su selección, los españoles creían en la suya... y ahí están, en la final", añadió.

Un elogio al trabajo de ambas selecciones

Las palabras de Higuita llegan después de un Mundial en el que España y Argentina han ido creciendo con el paso de los partidos hasta convertirse en las dos mejores selecciones del torneo.

La 'Roja' ha superado rivales de gran nivel como Portugal, Bélgica y Francia para plantarse en la gran final, mientras que la Albiceleste ha dejado en el camino a Egipto, Suiza e Inglaterra, demostrando una enorme capacidad para competir en los momentos decisivos y dar la vuelta al final del partido.

Ese crecimiento durante el campeonato es lo que el colombiano considera una de las grandes lecciones que deja este Mundial, recordando que las etiquetas de favorito no siempre terminan reflejándose sobre el terreno de juego.

También elogió a Messi

Además de hablar de las dos selecciones finalistas, el colombiano tuvo palabras de admiración para Lionel Messi, al que volvió a situar como una figura que es diferente pese a sus 39 años.

Destacó la influencia que sigue teniendo el capitán argentino y llegó a deslizar que no le sorprendería verlo alargar su carrera hasta el Mundial de 2030 si mantiene el nivel mostrado durante este campeonato.

Mientras tanto, España y Argentina ultiman los detalles antes de disputar una final que promete emociones fuertes. Dos selecciones que comenzaron el torneo sin ser las máximas favoritas y que, como resumió Higuita, han terminado demostrando que en el fútbol los pronósticos puede dar un giro de 360 grados cuando el balón empieza a rodar.