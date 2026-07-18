Un amistoso 'exprés' de Argentina evitó que Messi jugara con España

Para evitar que se nacionalizara español, la AFA improvisó en 2004 un duelo juvenil contra Paraguay, localizó a su familia mediante una guía telefónica y aseguró el futuro albiceleste del actual capitán

Costaba cinco pesos entrar en el estadio, apenas había unos cientos de espectadores y el resultado terminó siendo un intrascendente 8-0. Nadie podía sospechar que aquella fría noche en La Paternal condicionaría, más de dos décadas después, la final de un Mundial entre España y Argentina.

El 29 de junio de 2004, Lionel Messi se puso por primera vez la camiseta albiceleste. La AFA había organizado apresuradamente un amistoso juvenil contra Paraguay con una finalidad muy concreta: evitar que el talento de La Masia terminara jugando para la Selección española.

Argentina descubrió a Messi mediante un viejo vídeo

El operativo comenzó mucho antes de que Messi pisara el estadio de Argentinos Juniors. En mayo de 2003, el representante Horacio Gaggioli entregó a Claudio Vivas, entonces ayudante de Marcelo Bielsa, una cinta VHS con imágenes de aquel adolescente que empezaba a deslumbrar en la cantera del Barcelona.

La velocidad de las acciones sorprendió tanto a Bielsa que llegó a pensar que la grabación estaba acelerada. “Ponelo en velocidad normal”, pidió. Vivas tuvo que aclararle que aquellas carreras correspondían al ritmo real del jugador.

Hugo Tocalli, responsable de las categorías inferiores argentinas, recibió otra advertencia durante el Mundial sub-17 de Finlandia. Miembros de la delegación española le explicaron que ya habían intentado convencer a Messi para nacionalizarse, aunque el futbolista deseaba representar a Argentina.

La preocupación llegó hasta Julio Grondona. La respuesta del entonces presidente de la AFA fue organizar un encuentro con acta internacional en el que Messi pudiera estrenarse con la albiceleste juvenil y quedara vinculado a ella bajo la normativa de aquella época.

Una guía telefónica sirvió para localizar a la familia Messi

Encontrar al jugador tampoco resultó sencillo. Omar Souto, gerente de selecciones nacionales, solo sabía que era rosarino y recurrió a un método difícil de imaginar en la actualidad.

Souto salió del complejo de Ezeiza, entró en un locutorio de Monte Grande y pidió una guía telefónica de Rosario. Arrancó las páginas en las que aparecía el apellido Messi y comenzó a llamar hasta localizar a la abuela del futbolista. Ella le facilitó el teléfono de un tío, quien finalmente le proporcionó el contacto de Jorge Messi.

El dirigente cometió, además, un pequeño error al presentar la convocatoria: llamó Leonardo al joven porque había supuesto que Leo era únicamente el diminutivo de ese nombre. La confusión no afectó a la respuesta. Messi llevaba años esperando la llamada de Argentina y su familia aceptó inmediatamente.

Su llegada a Ezeiza dejó otra escena llamativa. El preparador físico Gerardo Salorio le advirtió de que debía cortarse el pelo para poder jugar. Messi no obedeció aquella primera orden, pero conservó igualmente su lugar en la convocatoria.

Messi debutó con el dorsal 17 ante apenas 500 personas

La AFA eligió el estadio de Argentinos Juniors, escenario ligado a los orígenes de Diego Maradona. Paraguay reunió a un combinado sub-22 para completar un amistoso que fue presentado con tanta discreción que las estimaciones sitúan la asistencia entre 200 y 500 personas.

Las entradas populares costaban cinco pesos y las localidades de platea, diez. Algunos aficionados acudieron después de observar las luces del estadio o escuchar casualmente por la radio que se disputaba un partido juvenil.

Messi comenzó en el banquillo y saltó al campo durante la segunda mitad con el dorsal 17. Marcó el séptimo tanto de Argentina después de una conducción individual y participó en otras dos acciones de gol. La albiceleste ganó 8-0 con tantos también de futbolistas como Ezequiel Lavezzi, Ezequiel Garay, Pablo Barrientos, Pablo Vitti y Federico Almerares.

“Agarró la pelota y aceleró de cero a cien como si nada”, recordaría Barrientos. Después del encuentro, un Messi todavía tímido atendió a los pocos periodistas presentes acompañado por su padre, que incluso facilitaba su teléfono para organizar las entrevistas.

España se enfrenta al futbolista que intentó convencer

Aquel encuentro no fue el debut de Messi con la selección absoluta, que llegaría en 2005 ante Hungría, pero sí la primera vez que representó a Argentina. Su finalidad deportiva era secundaria: lo esencial era asegurar que el mayor talento surgido en el Barcelona no terminara vistiendo la camiseta española.

La historia adquiere ahora una ironía difícil de superar. España perdió la carrera por Messi, pero dos décadas después consiguió convencer a Lamine Yamal ante el interés de Marruecos. Ambos jugadores, formados en La Masia y pretendidos por más de una federación, se encontrarán en la final del Mundial 2026.

Messi ha pasado de disputar un amistoso improvisado ante unos cientos de curiosos a liderar a Argentina frente a decenas de miles de compatriotas en Nueva Jersey. Todo empezó con un VHS, una guía telefónica arrancada en un locutorio y un partido que aparentemente no importaba a nadie.