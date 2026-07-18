España, del subcampeón, como dijo Luis Aragonés, no se acuerda nadie

El sabio de Hortaleza abrió un ciclo para el recuerdo en la Roja con la Eurocopa de 2008. Vicente del Bosque continuó con su legado con el Mundial de 2010 y otra Euro en 2012. Este domingo, Luis de la Fuente busca entrar en la historia de nuestro fútbol

Luis Aragonés fue quien le quitó a España los complejos de inferioridad y puso la primera piedra del camino que ha llevado a la selección a disputar este domingo la segunda final de un Mundial de su historia. Luis Aragonés devolvió la ilusión a España con la Eurocopa de 2008 con aquel legendario gol de Fernando Torres y llevando a las vitrinas de la Federación el segundo título después de la Euro lograda en 1964.

El sabio dejó para el recuerdo varias reflexiones en la charla previa a la final de esa Eurocopa 2008 a la que después le siguieron el Mundial de 2010 y la Euro de 2012, ambas de la mano de Vicente del Bosque. El sabio de Hortaleza dejó una reflexión tan dura como vigente: "Del subcampeón no se acuerda nadie".

Luis Aragonés puso la primera piedra de una España campeona del mundo

Luis Aragonés prosiguió tras esa dura pero cierta afirmación apuntando a que habían ido a la Eurocopa de 2008 a ganar no a ser subcampeón: "Nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa de Europa. ‘¿Eres subcampeón de no sé qué?’ ¡Bah! El subcampeón... ¿Entendido?".

Por eso, sin olvidar que esto es tan solo un partido de fútbol por mucho que algunos aficionados de Argentina abucheasen a Luis de la Fuente en un acto de la FIFA previo al partido, la selección española deberá salir a ganar para bordar su segunda estrella mundialista en el pecho y no ser ese "subcampeón de no sé qué". Si hay un país que entiende esa filosofía competitiva es Argentina. Allí el fútbol trasciende el deporte y ganar o perder una final deja una huella que dura generaciones.

Del segundo no se acuerda nadie, España

Toda España estará este domingo pendiente de la televisión y los más afortunados podrán vivirlo en el Met Life Stadium de Nueva York. Todos empujaremos para ganar a Argentina sabiendo que la Roja era y es uno de los favoritos para ganar el Mundial. Si España no gana, la vida seguirá igual aunque durante algunos días recordaremos esas acciones que podrían ser decisivas.

Pasados los años, solo nos acordaremos en España que un 19 de julio de 2026, la Roja fue subcampeona, el resto del mundo por lo general no recordará nada de esto ya que la memoria está reservada para los campeones. Así que, sin olvidar a Don Luis Aragonés y su mítica frase sobre el subcampeón, España tiene 90 minutos (o algo más) para hacer historia con su segundo Mundial y ganarse un lugar imborrable en la historia del fútbol.